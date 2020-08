Questionnement. Au Maroc, où sont passés les fameux respirateurs fabriqués localement, s’est interrogé le quotidien « Akhbar Al Yaoum » dans son édition de vendredi. Au moment où la pandémie de Covid-19 fait des ravages chaque jour, le journal s’interroge sur les raisons derrière l’absence dans les hôpitaux de « ces précieux » appareils créés par des chercheurs marocains pendant la période de confinement?

Selon Hicham Bhiro, spécialiste en médecine d’urgence et ancien directeur de l’hôpital régional Moulay Abdallah à Salé, le problème n’est pas dû à un refus du ministère de la santé mais à la complexité des procédures administratives lesquelles ont retardé leur délivrance aux hôpitaux et leur commercialisation.

Bhiri a souligné que les respirateurs dans les hôpitaux « restent suffisants » pour le moment, mais si les choses deviennent incontrôlables, alors de nouveaux seront nécessaires.

+ Il y a trois étapes par lesquelles passe tout produit médical avant sa commercialisation +

Et pour rendre à César ce qui est à César, le professeur Ezz Eddine Brahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, a révélé qu’il y a « trois étapes »

par lesquelles passe tout produit médical avant sa commercialisation: son développement, l’examen de sa conformité aux normes, puis l’obtention de son approbation.

Brahimi a ajouté que le ministère de la Santé a établi les normes pour le producteur et est toujours en cours d’approbation réglementaire par la Direction des médicaments et de la pharmacie.

Depuis l’annonce, le 9 avril 2020 par le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, de la production de respirateurs “100 % marocains”, les questions se sont multipliées quant à leurs spécificités et la véracité de leur “marocanité”, avait signalé TelQuel la semaine derniere.

Pour rappel, pour la réalisation de ces respirateurs, l’équipe se compose de chercheurs de l’Institut national des postes et télécommunications (INPT), de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), du Centre marocain pour la science, l’innovation et la recherche (MASCIR) ainsi que de cadres du ministère de l’Industrie, du pôle Innovation électronique, du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, du groupement Aviarail-PILLIOTY-SERMP et de l’Université polytechnique Mohammed VI.

Le département géré par Moulay Hafid Elalamy avait affirmé que “PILLIOTY et Aviarail se sont chargées de la conception de l’appareil, tandis que SERMP a été sollicitée pour la fabrication des microcomposants métalliques”. Quant à Valtronic, une entreprise spécialisée dans la conception et l’industrialisation de systèmes, ajoute la même source.

Article19.ma