Une étudiante de l’université américaine de Castleton, restée bloquée au Maroc à la suite de la suspension des vols à cause de la pandémie de Covid-19, en mars dernier, raconte dans un article publié dans le journal de l’université « Castleton Spartan » son séjour et l’attente sans fin de sa délivrance avec ses camarades sous le titre : « Abandonnée au Maroc ».

C’était le début de semaine en mars. Le soleil marocain qui n’avait jamais vraiment disparu réchauffait à nouveau la ville.

Notre programme d’études à l’étranger a été l’un des derniers. Nous avons vu d’abord les programmes asiatiques, puis ceux de la zone Schengen.

Le coronavirus n’avait pas encore fait son apparition en Afrique. C’était comme si le continent retenait un souffle collectif. Vous pouviez le sentir venir, peu importe à quel point vous avez essayé de vous convaincre du contraire.

Puis il est arrivé. L’Egypte a enregistré le premier cas. Finalement, il s’est frayé un chemin vers le Maroc, à des heures de route de notre ville.

Un cortège de voitures a commencé à sillonner les rues. Des haut parleurs appelaient les habitants à rester chez-eux et à ne sortir que si nécessaire.

+ J’ai été piégée de l’autre côté de l’Atlantique +

Dimanche, ce que nous redoutions le plus s’est produit.

Je suis entrée dans notre salon pour retrouver ma colocataire en larmes. Un simple « non » s’est échappé de moi. Elle m’a jeté un regard vide et a simplement hoché la tête. Je me suis précipitée dans ma chambre et j’ai trouvé un nouvel e-mail urgent. Notre programme a été annulé et nous devions quitter le pays dans les trois jours.

Mes colocataires et moi nous sommes agglutinées autour de notre table de salle à manger. Portables et téléphones sortis, nous nous sommes noyés dans les sites de voyage.

Nous ne sommes pas les seuls à essayer de partir. Il n’y avait pratiquement pas de vols ouverts et ceux qui étaient encore disponibles affichaient des prix plus chers que l’aller-retour que j’avais acheté en novembre.

Neuf cents dollars, j’ai un vol sécurisé.

L’appartement est silencieux alors que nous essayons tous d’accepter notre nouvelle réalité.

Quelques heures plus tard, des appels téléphoniques brisent le silence.

Le gouvernement marocain a annoncé qu’il fermait les frontières. Aucune entrée ou sortie commerciale.

J’ai été piégée de l’autre côté de l’Atlantique, incapable de bouger.

+ Ni réponses ni solutions +

Les jours qui ont suivi l’interdiction se sont depuis brouillés dans mon esprit. Ils renferment le plus large éventail d’émotions que j’aie jamais connu en si peu de temps.

Il n’y avait ni réponses ni solutions. Nous nous sommes sentis abandonnées par notre pays après avoir été ignorées par le consulat et l’ambassade des États-Unis. Taquinées avec d’éventuels vols d’évacuation par notre programme. Un sentiment d’abandon par nos universités. Tout cela alors que les cas de Covid augmentaient rapidement dans le pays.

Nous avons passé les jours et les nuits à appeler et à envoyer des courriels à toutes les parties que nous pouvions contacter. Le désespoir a rempli l’appartement, mais nous ne l’avons jamais laissé s’installer. C’est devenu notre mission de profiter au maximum du temps en étant ensemble. Les blagues étaient toujours présentes et le rire était un invité régulier.

Une semaine plus tard, nous avons reçu un avis concernant des places disponibles sur un vol d’évacuation britannique. A 4 heures du matin de cette même nuit, nous sommes montées à bord d’un bus pour l’aéroport de Marrakech. Un sentiment de soulagement nous a submergées.

Nous nous sommes dit nos au-revoirs à Londres, alors que prenait racine la tristesse de voir ce chapitre de nos vies se terminer si brusquement.

