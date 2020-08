Nouvelle ouverture. La Russie compte exporter de nouveaux produits vers le Maroc, après la conclusion d’un nouvel accord, permettant l’exportation vers le marché marocain de produits de confiseries et de biscuiteries.

Le département fédéral russe de contrôle vétérinaire et phytosanitaire a indiqué dans un communiqué que la Russie et le Maroc ont convenu d’un certificat vétérinaire pour l’exportation de produits végétaux et alimentaires qui ne sont pas soumis à des exigences de certification vétérinaire obligatoire et qui incluent les confiseries et les biscuiteries.

« Le département fédéral de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime du royaume du Maroc se sont mis d’accord sur un certificat vétérinaire pour les produits végétaux et alimentaires exportés de la Russie vers le Maroc, qui ne sont pas soumis à un certificat vétérinaire obligatoire », souligne le communiqué relayé par le média russe « Sputnik ».

+ Des échanges qui ont atteint 3 milliards de dollars en 2018 +

Les produits susmentionnés seront accompagné, selon la même source, d’un document délivré par un laboratoire accrédité qui atteste du moyen de transport utilisé, et de leur conformité aux exigences du pays importateur.

La Fédération de Russie et le Maroc sont convenus, en particulier, de certificats vétérinaires notamment pour la fourniture de viande, de produits carnés, de produits de la pêche, du miel, des produits apicoles, et des produits laitiers.

En 2018, le volume des échanges entre la Russie et le Maroc était en nette croissance, selon L’Économiste.

Ces échanges ont atteint 3 milliards de dollars en 2018, soit 15 fois plus que ceux réalisés au cours de la décennie passée, a précisé la même source.

Article19.ma