Mille-deux-cent-vingt-et-un (1.221) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.315 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 57.085 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 41.901 celui des personnes totalement rétablies, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre de morts est passé à 1.011 avec 27 nouveaux décès (Casablanca 8, Marrakech et Fès 3 chacune, Sefrou et Tanger 2 chacune, et un cas à Meknès, Chefchaouen, Tétouan, Chichaoua, Agadir, Inzegane-Ait-Melloul, Oujda Angad, Beni Mellal, et Tinghir) enregistrés au cours des dernières 24 heures, a-t-il ajouté. Le taux d’incidence cumulé est de 157.2 cas pour 100.000 habitants, a-t-il souligné, faisant savoir que le nombre des cas actifs s’élève à 14.173, soit un taux de 39/100.000 habitants.

Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.788, pour un total de 1.789.175, a-t-il poursuivi.

S’agissant de la répartition géographique des nouveaux cas, M. Mrabet a relevé que 421 cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (306 à Casablanca, 39 à El Jadida, 28 à Mohammedia, 18 à Settat, 13 à Nouacer, 11 à Berrechid, 4 à Médiouna et 2 à Benslimane), 194 à Marrakech-Safi (126 à Marrakech, 34 à Kalâa-Seraghna, 18 Chichaoua, 11 Rhamna et 5 à Youssoufia), 178 à Fès-Meknès (77 à Fès, 34 à Meknès, 25 à Taza, 13 à Ifrane, 8 à Taounate et à Boulmane, 5 à El Hajeb, 4 à Moulay Yaâcoub et à Sefrou), 100 à Rabat-Salé-Kénitra (28 à Skhirate-Temara, 21 à Rabat, 14 à Salé et Sidi Kacem, 11 à Sidi Slimane, 9 à Kénitra, 3 à Khémisset), 83 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (41 Tanger-Assilah, 28 à Tétouan, 7 à Mdiq-Fnideq, 5 à Larache, 2 à Al Hoceima), 71 à Souss-Massa (52 à Agadir-Ida-Ou Tanane, 16 à Inzegane-Ait Melloul, 1 à Tata, Tiznit et Chtouka Ait Baha).

Les autres régions ayant enregistré de nouveaux cas sont la région de Draâ-Tafilalet (66), l’Oriental (49), Béni Mellal-Khénifra (27), Guelmim-Oued Noun (13), Dakhla-Oued Eddahab (13), Laâyoune-Sakia El Hamra (6), a-t-il précisé.

A propos des personnes se trouvant dans un état de santé sévère ou critique, M. Mrabet a fait état de 183 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 44 intubées.

Article19.ma