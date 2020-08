Flash. Au Maroc, la délégation à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a décidé de suspendre les visites des familles à leurs proches détenus, « compte tenu de l’évolution de la situation épidémique dans certaines préfectures et provinces » du Royaume.

Dans un communiqué de presse, parvenu jeudi à article19.ma, la DGAPR a précisé que cette suspension concerne les prisons de Aïn Sebâa 1 et 2, les centres de réforme et de rééducation d’Aïn Sebâa et d’Aïn Borja à Casablanca, de Salé 2 et d’El Arjat 1 et 2, la prison locale de Kénitra, de Loudaya à Marrakech, de Tanger 1 et 2, de Tétouan, et de Ras Elma et de Boukayse à Fès.

La même source a expliqué que cette décision entre dans le cadre des mesures préventives entreprises par la DGAPR pour préserver la population carcérale ainsi que les agents travaillant dans les établissements pénitentiaires.

Pour rappel, en début de semaine le journal Al Alam avait signalé l’apparition de plusieurs cas de Covid-19 à la prison Oukacha à Casablanca. « Le nombre de détenus atteint serait de l’ordre de 200, selon une source informée », a précisé le journal.

La DGAPR a vite réagi et démenti cette information la qualifiant de « dénuée de tout fondement ».

Article19.ma