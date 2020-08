Une histoire qui remonte à 1936. Abdellah Youala, chercheur marocain en histoire résidant en Espagne, a annoncé l’existence d’un cimetière au nord de l’Espagne dans la région de Valdés des Asturies, datant de la guerre civile espagnole, où sont enterrés entre 400 et 500 Rifains.

Selon Abdellah Youali, il s’agit des Rifains qui étaient enrôlés de force dans l’armée par les autorités coloniales franquistes.

Dans un poste sur Facebook, le chercheur a indiqué qu’il prépare un dossier sur le cimetière des Rifains dans le nord de l’Espagne qu’il publiera dès qu’il aura terminé des entretiens avec les responsables de la mémoire locale et de consulter des archives de la guerre civile espagnole.

Abdellah Youala avait précédemment publié une vidéo montrant l’état déplorable du même cimetière, selon le site Hespress.com.

Lorsque le général Franco fait son putsch, il est en Afrique, dans les colonies que l’Espagne possède en terre marocaine. Il manque d’hommes et de moyens pour se lancer à la conquête de l’Espagne. Il va donc enrôler des habitants du Rif, la région occupée par l’Espagne.

Plus de 60.000 soldats venus du Rif. Ce sont ces hommes encadrés par des officiers espagnols qui vont être envoyés sur le sol espagnol dès juillet 1936 pour combattre les républicains espagnols, adversaires jurés de Franco, selon les historiens.

Pour rappel, la guerre d’Espagne (également désignée sous le nom de guerre civile espagnole) est un conflit qui, du 17 juillet 1936 au 1er avril 1939, opposa en Espagne, d’une part le camp des républicains, orienté à gauche et à l’extrême gauche, composé de loyalistes à l’égard du gouvernement légalement établi de la IIe République, de communistes, de léninistes et de révolutionnaires anarchistes, et d’autre part les nationalistes, les rebelles putschistes orientés à droite et à l’extrême droite et menés par le général Franco.

Cette guerre se termina par la victoire des nationalistes qui établiront une dictature sous le nom d’« État espagnol » durant 36 ans, dirigé par Franco portant le titre de Caudillo, jusqu’à la transition démocratique qui n’intervint qu’à la suite de la mort du dictateur espagnol Franco le 20 novembre 1975.

Article19.ma