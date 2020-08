Santé publique. La mairie de la capitale du Royaume a attiré, en ce début de semaine, l’attention du public sur le problème de la gestion des déchets provenant des domiciles des personnes infectées par le coronavirus (Covid-19), qui sont traitées chez-elles, relevant l’absence de moyens de stérilisation de ces « déchets médicaux » qui doivent être incinérés.

Lahcen El Amrani, adjoint au maire de Rabat, a indiqué au site alyaoum24.com que la gestion de la pandémie de Covid-19 ne peut justifier la violation de la loi sur les déchets, rappelant que le ministre de la Santé a publié récemment une note relative au traitement des ordures provenant des domiciles des personnes infectées par le nouveau coronavirus.

La mairie de Rabat a lance un appel à « la stérilisation » ces déchets et à les mettre dans des sacs plastiques également stérilisés avant de « les placer parmi les ordures ménagères ».

Et de préciser que les ordures des habitations des personnes infectées sont « des déchets médicaux et dangereux », comme le stipulent les articles 3 et 6 de la loi sur la gestion et l’élimination desdits déchets.

Article19.ma