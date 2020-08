Inquiétudes. Le père de l’icône de Hirak Rif, Nasser Zefzafi a alerté le CNDH sur « la détérioration » de l’état de santé de ce dernier en grève de la faim depuis 11 jours à la prison de Ras Alma à Fès.

Ahmed Zefzafi appelle le gouvernement El Othmani, et le ministre des Droits de l’Homme ainsi que la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) à intervenir d’urgence afin de le sauver ainsi que son camarade Nabil Ahamjik, les deux grévistes de la faim, d’une « mort lente ».

Dans un post sur Facebook, relayé par le site arabophone alyaoum24.com, le père du détenu a indiqué que son fils l’a appelé au téléphone avec “une voix faible” qui révèle la détérioration de son état de santé, et lui a fait savoir qu’il a perdu 10 kilos de son poids à cause de sa grève de la faim.

+ Les grévistes ne boivent que de l’eau sans sucre, ce qui est dangereux pour leur santé +

Il a ajouté que son fils Nasser s’était évanoui dans sa cellule à cause de son état de santé critique et qu’il est en grève de la faim depuis 11 jours, soulignant que ce dernier et Nabil Ahamjik se contentent uniquement de boire de l’eau sans sucre, ce qui est dangereux pour leur santé.

Il a affirmé qu’il ne savait pas si son fils serait en vie la semaine prochaine, soulignant qu’il s’apprête à acheter un linceul et un cercueil comme le lui a demandé Nasser.

Ahmed Zefzafi a indiqué que Nasser et Nabil étaient isolés l’un de l’autre et seuls pendant 24 heures dans leurs cellules, soulignant que l’administration pénitentiaire leur interdit la promenade et ne leur permet de communiquer par téléphone avec leurs proches qu’une seule fois par semaine.

Pour rappel, Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik, deux des meneurs du Hirak du Rif, ont été condamnés en 2018 à 20 ans de prison ferme, notamment, pour « complot visant à porter atteinte à la sécurité de l’État ».

