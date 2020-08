En Egypte, Dr Ahmed Madi, médecin d’Alexandrie, est décédé à l’hôpital Sadr Maamoura, après son infection par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Voici son douloureux message mis en ligne par les médias locaux :

« Alors que je suis allongé dans mon lit en soins intensifs, je lutte pour respirer l’air avec difficulté et ressens une douleur terrible qui ronge chaque petite partie de mon corps, dont le tout est relié à des tubes et des tuyaux …

J’observe les regards de mes collègues, médecins et infirmiers, entre peur et espoir, et les mouvements rapides et agités pour préparer le respirateur artificiel à cause d’une forte baisse du taux d’oxygène dans le sang, annonçant la faiblesse de fonctionnement de mon système respiratoire divin et le début d’un chemin dont je connais la fin inévitable.

Je l’ai vu tant de fois, moi le médecin qui suis responsable du traitement de cette maladie maudite, et je peux voir clairement sa fin maintenant… Il y a quelques jours j’ai perdu un collègue qui était alité à quelques pas de moi, il m’a précédé vers où je vais aller maintenant …

Par Dieu, je n’ai pas peur en ce moment, je témoigne devant Dieu que je n’ai pas manqué à l’accomplissement du devoir et à être digne de la confiance, je prie Dieu le généreux de l’accepter et de mettre notre travail et notre maladie dans la balance de nos bonnes actions le jour où nous le rencontrons .. Tout ce que j’espère, si ma fin approche et le moment de la séparation survient, que Dieu entoure de sa sollicitude et de sa protection ma famille et mes enfants.

Ceux qui me manquent tant et dont la séparation me brise le cœur et c’est mon testament pour vous, ô Dieu, ce sont mes enfants dont je ne pourrais pas être heureux … Je vous confie, ô Dieu, ces enfants faibles qui n’ont de force que par vous.

Et que vous, mes frères, vous vous rappeliez de toute bonne action et que vous ne m’oubliez pas dans vos prières ».

