En France, le chiffres 1.800 a été relayé par les médias du pays, concernent le nombre de certificats de décès, avec une mention « coronavirus », délivrés entre le 1er mars et le 31 mai derniers. Ils s’ajoutent aux décès recensés à l’hôpital et en Ehpad.

« On comptabilise 1.800 décès avec mention de Covid-19 » entre le 1er mars et le 31 mai, a indiqué le directeur du centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CepiDC) de l’Inserm, Grégoire Rey, pour qui ce chiffre « est relativement attendu », au vu du niveau de la mortalité constatée ces dernières années en France hors coronavirus.

La comptabilité dressée par Santé publique France et la direction générale de la Santé faisait état de 30.528 décès au lundi 24 août, soit 15 décès de plus que la veille dans les établissements hospitaliers.

Les données concernant les établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées ce mardi.

En ajoutant ces 1.800 morts à domicile, le nombre de décès dépasserait les 32.300. Toutefois, ce chiffre devrait encore augmenter, car 10% des départements français n’ont pas encore remonté tous leurs chiffres et la comptabilité dressée par l’Inserm s’arrête au 31 mai.

« On peut donc s’attendre à ce qu’il y ait quelques centaines ou milliers de morts » en plus à la fin, a estimé le directeur du centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CepiDC) de l’Inserm.

La France a enregistré 1.955 cas confirmés supplémentaires de contamination par le Covid-19 en l’espace de 24 heures, un chiffre en nette baisse par rapport à la veille, a annoncé lundi la direction générale de la santé (DGS).

L’agence Santé publique France avait recensé, dimanche, 4.897 cas quotidiens, un chiffre qui marquait un plus haut depuis la fin du confinement en France, le 11 mai.

