Une véritable aventurière. Le vendredi 21 août 2020, l’exploratrice écossaise Alice Morrison a entamé la troisième et dernière étape de son périple à travers le Maroc, une expédition de 78 jours qui mènera son équipe de guides locaux et de chameaux à 1400 kilomètres plus loin à travers les Montagnes de l’Atlas, de Nador à Ouarzazate, a rapporté le Magazine américain « Forbes » sur son site web.

Originaire d’Édimbourg, Morrison a passé une grande partie de son enfance en Afrique. Elle a étudié l’arabe et le turc à l’université et a participé à des épreuves difficiles comme le Marathon des Sables, le Tour cycliste d’Afrique du Caire au Cap et l’Everest Trail. Entre autres aventures, elle est récemment devenue la première femme à marcher le long du fleuve Drâa de Ouarzazate à Oued Chbika avant de traverser le Sahara jusqu’à la frontière mauritanienne.

Ses livres, «Esquiver les éléphants» et «Aventures au Maroc» valent le détour, tout comme sa série documentaire sur la BBC2, «Du Maroc à Tombouctou: une aventure arabe».

Il est possible de suivre ses dernières aventures en écoutant son podcast « Alice au pays des merveilles (Alice in Wonderland) » ou en consultant son site Web, YouTube, Instagram ou Twitter.

Ci-dessous, l’interview accordée par Morrison au site forbes.com sur ses aventures:

Qu’est-ce qui vous a amené au Maroc et à développer un lien aussi fort avec ce pays?

Je suis venue au Maroc pour courir le Marathon des Sables, six marathons en six jours à travers le désert du Sahara, avec toute votre nourriture et votre équipement pendant une semaine sur le dos. Pour l’étape du milieu, vous devez courir un double marathon, environ 52 milles (83,7 km) à la fois. C’est une course difficile, en partie à cause des températures qui atteignent jusqu’à 50 degrés Celsius.

Je me suis installée à Marrakech en janvier pour m’entraîner, la course était prévue en avril, et en quatre mois, j’ai réussi à tomber amoureuse, non pas d’un homme, mais de tout un pays. Les gens ici sont sympathiques, chaleureux, généreux et hospitaliers. Parce que je parle arabe et que je suis assez extraverti, je parle toujours aux gens que je rencontre. Toutes les personnes que j’ai rencontrées étaient si gentilles, si amicales. Les gens me disent: « Oh, viens prendre un thé. » Et puis vous buvez un thé et ils vous racontent un peu comment ils vivent ou ce qu’ils font.

Lorsque vous vous installez dans un pays différent, vous vivez chaque jour quelque chose de nouveau et de différent. J’ai vécu en Afrique depuis l’âge de six semaines jusqu’à l’âge de huit ans et je pense que cela vous entre dans le sang. Je suis ici au Maroc depuis six ans maintenant et l’amour que je ressens pour ce pays a vraiment grandi.

Y a-t-il des précautions spéciales que vous allez prendre en raison de la pandémie de Covid-19?

En ce moment, ce côté du pays est ouvert, nous serons dans des régions très reculées et prendrons beaucoup de précautions. Mon équipe de trois guides et moi-même serons tous testés et emporterons une grande quantité de masques avec nous. Nous observerons une distanciation sociale avec toutes les personnes que nous rencontrons, et nous ne traversons aucune ville, il est donc très peu probable que nous la rencontrions. Nous vivons tous loin de toute incidence de Covid-19, donc tout ira bien.

Le souci pour nous est qu’il n’y a aucun moyen de passer inaperçu, avec cinq chameaux et quatre personnes, nous attirons l’attention et je publie et j’écris au fur et à mesure, alors ce que nous faisons n’est pas un secret. C’est beaucoup mieux d’avoir les autorités à vos côtés, alors mon organisateur d’expédition, Jean-Pierre, a rencontré de nombreux responsables pour présenter le dossier de notre voyage et expliquer ce que nous ferons à l’avance.

Avez-vous des conseils pour les femmes qui envisagent de voyager au Maroc?

Je trouve que voyager et vivre au Maroc sont très faciles, très sûrs et très agréables, mais j’ai 57 ans. Je pense que pour les femmes plus jeunes, elles seraient confrontées à un certain degré de harcèlement verbal dans la rue, c’est généralement des choses comme: «Oh , tu es une belle gazelle» ou « Oh, je t’aime, je veux t’épouser. », Il n’y a aucun doute là-dessus. C’est fatigant et c’est quelque chose qui se produira certainement.

Je pense que la meilleure façon d’aborder cela est de s’assurer, chaque fois lorsque vous sortez, que vous êtes détendue, dans un bon état d’esprit et que vous avez le temps.

N’essayez pas de vous forcer à en faire trop pour pouvoir vous arrêter et vous détendre si vous commencez à être fatiguée. Parce que si vous êtes fatiguée, que vous vous crispez et que vous réagissez avec colère à toute situation, que ce soit à quelqu’un qui vous demande d’acheter quelque chose, à quelqu’un qui vous demande de monter dans un taxi ou à quelqu’un qui vous dit «Oh, tu es belle», si vous réagissez de manière négative et en colère, vous aurez une mauvaise expérience. Si vous sortez avec un cœur ouvert, un esprit ouvert, souriez aux gens et dites «Salam Aleikoum», ce qui signifie «paix soit sur vous», honnêtement, vous vivrez une expérience formidable.

Comment était-ce de faire du vélo du Caire au Cap?

La Tour d’Afrique a été l’expérience la plus extraordinaire. Nous avons parcouru un continent à vélo, à travers tous les types de paysages que vous pouvez imaginer, les montagnes de l’Ethiopie, les déserts de Namibie, et nous avons rencontré des gens de tous les pays africains, tous avec des histoires différentes à raconter et des vues différentes sur la vie. Nous avons fait face à de nombreux dangers réels, certains membres de notre groupe ont été retenus par des bandits armés dans le nord du Kenya, où il y avait une famine, et j’ai réussi à échapper à la charge d’un éléphant sauvage, ce qui était absolument terrifiant. Mais surtout, c’était la joie d’être dans la nature aussi longtemps, de se réveiller chaque matin avec un lever de soleil africain et de manger son dîner avec un coucher de soleil africain. Ce genre de chose s’imprime de manière indélébile dans votre âme et cette beauté fera toujours partie de moi.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager sur vos expéditions?

En tant que femme, la chose que je peux faire que les hommes ne peuvent tout simplement pas faire dans les régions que je traverse est de rencontrer les femmes. Nous avons passé beaucoup de temps dans des endroits où il est impossible qu’un aventurier homme, étranger ou du pays, soit autorisé à s’asseoir avec les femmes et à leur parler parce que culturellement, les hommes et les femmes nomades ne se mélangent pas avec des non-membres de la famille du sexe opposé. Cela ne se produit tout simplement pas ici.

Une des choses que j’ai vraiment hâte de faire est de raconter les histoires des femmes que je rencontre, des histoires sur ce que c’est que d’accoucher quand on vit au milieu du désert, comment on instruit ses enfants, ce qu’on cuisine, qu’est-ce que ça fait de vivre en élevant des animaux, confinée dans un enclos.

Si l’on s’ennuie, si la compagnie d’amis, de voisins et d’autres femmes vous manque et que faites-vous? Voilà le genre de choses auxquelles je suis vraiment intéressée, la vie quotidienne des gens que je rencontre. En tant que femme aventurière, on me donne une sorte de statut honorifique d’homme, je suis donc autorisée à me mêler aux hommes et à leur poser des questions. Mais ce que je peux faire qu’aucun aventurier homme de quelque race que ce soit ne serait capable de faire, c’est de côtoyer les femmes. Et c’est un vrai privilège pour moi, une opportunité pour moi de donner une voix à leurs histoires en dehors de leurs communautés.

Article19.ma