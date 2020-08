Nouveauté. En pleine pandémie du coronavirus, la start-up française Koki Software, riche de plusieurs années d’expérience, s’installera à partir du 1er septembre au Maroc, a-t-on appris ce lundi.

Il est à noter que Koki Software a développé un logiciel innovant à destination des hôpitaux, des hôtels, sociétés de nettoyages, grandes et moyennes entreprises en matière de traçabilité des opérations de nettoyage et bionettoyage. Un outil essentiel garant d’une sécurité sanitaire!

Par ailleurs, des tablettes intelligentes et connectées suivent les opérations de nettoyage étape par étape, affirme-t-on.

Objectif : fournir aux patients et clients la sécurité d’évoluer dans un environnement sain.

En effet, le nettoyage, le bionettoyage, la désinfection et le respect des protocoles revêtent encore plus aujourd’hui un caractère essentiel dans les gestes barrières à développer pour lutter contre le coronavirus. Les patients et clients sont, en effet, en droit d’exiger une traçabilité totale de la qualité de la prestation.

Concrètement, comment se présente ce nouveau logiciel ?

Une tablette est installée sur le chariot de nettoyage/bionettoyage. En début de service, les agents de nettoyage se connectent pour accéder à leurs tâches du jour. Chaque chambre est ainsi répertoriée ainsi que les actions réalisées et/ou à accomplir. Une messagerie instantanée et unmodule de communication permettent une interaction instantanée au sein du service.

Une accessibilité à tous

Pour accompagner le personnel à se former et valider ses connaissances, une fonctionnalité de quiz a été développée. De plus, une base documentaire est accessible en libre-service(vidéos sur les méthodes de nettoyage, protocoles illustrés, fiches sécurité…).

Autre atout fondamental pour l’établissement dans sonorganisation : l’interface indique la disponibilité des chambres après le nettoyage et permet donc de fluidifier la gestion des lits et chambres.

Avantages de Koki software :

Pour les agents de nettoyage

• Davantage d’interactions au sein de l’équipe de nettoyage mais aussi avec les soignants, l’équipe technique et le manager

• Meilleur confort d’utilisation par rapport aux formulaires papier

• Formation en continu et réactivation des connaissances grâce aux quiz et vidéos

• Possibilité de générer une demande de maintenance immédiate (ampoule grillée, fuite d’eau…)

Pour les managers et la direction

• Amélioration de la communication avec l’équipe

• Meilleure priorisation des urgences et réactivité

• Meilleure traçabilité

• Suivi en temps réel

• Optimisation de la gestion des lits

• Image moderne du bionettoyage

• Données statistiques fiables et objectives

Pour les patients et les clients

• Information plus transparente

• Moins d’attente au moment des arrivées

• Professionnalisation du bionettoyage contribuant à la lutte contre les infections liées aux soins

• Meilleure perception de l’établissement et de leur séjour

• Des réponses plus réactives à leurs demandes, un confort amélioré (Com.)

