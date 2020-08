Position officielle. Le chef du gouvernement et secrétaire général du Parti justice et développement (PJD) Saad Eddine El Othmani a rejeté dimanche toute normalisation des relations avec Israël.

El Othmani a décrit la normalisation avec Israël comme étant « des lignes rouges » à ne pas franchir par l’État marocain.

« Nous refusons toute normalisation avec l’entité sioniste parce que toute normalisation l’encourage encore plus dans sa violation des droits du peuple palestinien », a souligné El Othmani dans une allocution à l’ouverture d’une rencontre de la jeunesse du PJD, dimanche 23 août à Rabat.

Cette déclaration du chef de gouvernement et leader du PJD intervient à la veille de la visite dans la région de Jared Kushner, conseiller principal et gendre du président américain Donald Trump, à la suite de la signature par les Emirats arabes unis et Israël d’un accord de normalisation de leurs relations.

Selon Associated Press, le secrétaire d’État Mike Pompeo et le conseiller principal et gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, prévoient d’effectuer des visites distinctes dans plusieurs pays Arabes y compris le Maroc, dans les prochains jours pour favoriser le rapprochement arabo-israélien à la suite de l’accord entre Netanyahu et MBZ.

Pour rappel, la position officielle du Maroc est plutôt favorable à « la solution de deux États », avec Jérusalem-Est comme capitale d’un État palestinien.

Le Maroc et Israël avaient noué des relations en 1993 après la conclusion d’un accord de paix israélo-palestinien. Mais Rabat a suspendu ses relations avec l’Etat juif après le déclenchement d’un soulèvement palestinien Intifada en 2000.

[ قال العثماني في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني السادس عشر لشبيبة العدالة والتنمية، مساء الأحد 23 غشت 2020 بالرباط، إن الخطوط المذكورة، هي « خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وهذا يستتبع أن كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من قبلنا ».

وتابع العثماني، كما نرفض أيضا كل عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع معه هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على الحقوق المذكورة، منبها إلى أن الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها.

لأن المسجد الأقصى يضيف العثماني، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والدود عنه مسؤوليتنا جميعا، واسترسل، « لقد قام المغاربة عبر القرون بملاحم مشهودة في دعم كل الجهود للحفاظ على المسجد الأقصى أو لدرء الاحتلال عنه، سواء كان المسجد الأقصى أو القدس الشريف أو فلسطين، وما يزال المغرب وفيا لهذا الإرث الغني ». ] PJD.ma

Article19.ma