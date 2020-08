Le Maroc donne le signal. Ainsi, les premiers essais cliniques du vaccin chinois anti-coronavirus (Covid-19) sur des volontaires protégés par un important arsenal légal dans ce domaine seront lancés cette semaine dans le Royaume.

Citant des sources médicales, le journal casablancais Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition de lundi, estime qu’entre « 1000 et 2000 volontaires de différents groupes d’âge devraient participer à ces essais cliniques ».

A noter, avant ces essais, les volontaires subiront plusieurs analyses médicales pour connaître leur état de santé et s’ils souffrent de maladies chroniques et s’ils ont déjà été infectés par le virus Covid-19, et ce, avant que le vaccin ne soit généralisé et étendu à divers segments de la société marocaine, précise le journal.

+ Tester le vaccin chinois sur ces volontaires afin de s’assurer de son efficacité +

Le but de tester le vaccin sur ces volontaires – – âgés de 18 à 59 ans – – est de « s’assurer de son efficacité » et de « savoir s’il a des effets secondaires », car les volontaires seront soumis à des mesures de contrôle médical strictes, ajoute la même source.

Pour rappel, le Maroc a signé, jeudi 20 août, deux accords de coopération avec le laboratoire chinois CNBG pour des essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus.

Le Maroc et la CNBG ont signé ces accords sur les vaccins, lors d’une vidéoconférence durant laquelle étaient présents, le ministre marocain de la Santé Khalid Ait Taleb, des représentants du laboratoire chinois et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita.

Il est à signaler que le laboratoire chinois CNBG avait estimé que deux doses du nouveau vaccin coûteraient l’équivalent de 1.200 dirhams. Pour la l’Etat chinois ce vaccin sera « un bien public mondial ».

Article19.ma