Polémique. Mohammed Tijjini, directeur et animateur de Maghreb TV ne fait pas dans la dentelle. Il reproche ouvertement à Saad Eddine El Othmani sa gestion « chaotique » de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) depuis son apparition au Maroc le 2 mars dernier.

Selon Tijjini, El Othmani aurait « menti » au peuple marocain sur la vraie situation de la pandémie et son évolution dans les différentes régions du Royaume. Pour le présentateur de Maghreb TV : El Othmani en tant que chef de gouvernement est « un incompétent fini ».

Et de conclure qu’El Othmani devrait « présenter sa démission », suite au discours royal du 20 août où le Roi Mohammed VI a dévoilé la gravité de la situation en lançant un appel au civisme et au patriotisme des citoyens pour juguler la pandémie et éviter « le retour au confinement total. »

بعد خطاب الملك التيجيني يطالب باستقالة العثماني ويدعو البيجيدي لتحمل المسؤولية Publiée par Mohammed Tijjini sur Samedi 22 août 2020

Les remarques assassines de Tijjini « ne tarderont à faire réagir les islamistes du PJD pour défendre bec et ongles leur leader et sa politique », note un parlementaire de l’opposition.

Et d’ajouter qu’il y a « presque unanimité quant au manque de lisibilité et de confusion autour de certaines décisions gouvernementales, et ce, bien avant le Covid-19 ».

Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, mille six cent neuf (1.609) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.393 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures.

Ce nouveau bilan porte à 49.247 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 34.199 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 69.4%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Article19.ma