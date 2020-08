A partir de ce 20 août 2020, le responsabilité incombe en premier lieu aux citoyens petits et grands, riches et pauvres, notamment en respectant les recommendations relatives à la prévention sanitaire, notamment la distanciation sociale et le port du masque de protection.

Au passage, rappelons qu’il n’y a pas de privilégiés y compris « les artistes » comme les appelle mon fils. Et ne citons que le cas de Mister Rachid devenu célèbre avec son « Rachid-show », qui n’a pas eu honte d’exhiber son torse nu en galopant sur un cheval au bord d’une plage déserte, juste pour lui et ses potes, pour impressionner ses fans teen-agers.

« Le personnage » public en question a soudainement oublié qu’il était dans la zone 1 au nord du Maroc et qu’il a violé la loi sur les restrictions sanitaires, et cerise sur le gâteau, il n’a pas eu froid aux yeux de diffuser le tout sur Instagram.

« M’avez-vous vu… eh bien faites comme moi… le Corona, quelle Corona? », semble-t-il dire à ses milliers de fans sur le réseau social.

Bref, un cas d’école de « civisme ». Heureusement qu’il a été interpellé par la police de Tanger…

Et dans cet ordre d’idées, depuis le déconfinement, nombreux citoyens portent le masque mais ne se couvrent pas le visage comme si ce morceau de tissu est juste utile pour être assorti avec la tenue du jour et non pour se protéger et protéger les autres.