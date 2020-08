Verdict. Au Maroc, le tribunal de première instance d’Oujda a condamné, mercredi soir, à la prison ferme et au paiement d’amendes les 7 personnes qui avaient protesté dans la ville de Jerrada à la suite du décès d’un autre jeune homme dans un des puits de charbon.

Selon le site alyaoum24.com, le tribunal a prononcé des peines d’emprisonnement d’un an, de 6 mois, de 4 mois, de 3 mois et de 2 mois à l’encontre des septs personnes accusées notamment de participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée, de non-respect des instructions et décisions des autorités publiques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Elles ont également été condamnées au paiement d’amendes allant de 500 à 5000 dirhams chacun en ce qui le concerne.

Mehdi Bellouch, la trentaine, qui travaillait dans une coopérative d’extraction de charbon, avait trouvé la mort, il y a quelques semaines, dans une des mines du charbon à Jerada alors que son frère a été blessé lors de cet accident.

Plusieurs jeunes de la ville de Jerada s’étaient aussitôt rassemblés devant l’hôpital régional pour connaître les circonstances de la mort de la victime avant d’apprendre que la dépouille du jeune homme a été, selon eux, « enterrée secrètement ».

L’enterrement rapide de la victime a ainsi provoqué une vague de colère parmi les jeunes de la ville, d’autant plus que l’accident rappelle celui que Jerrada avait connu, il y a deux ans, lorsque deux jeunes frères avaient trouvé la mort dans les mêmes circonstances et le mouvement de protestation qui s’en était suivi lequel avait encore débouché sur l’arrestation de plusieurs manifestants.

Article19.ma