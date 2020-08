La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a annoncé mercredi la nomination de Mohamed Auajjar président de la Mission d’enquête de l’ONU sur la Libye.

Mme Bachelet a également annoncé la nomination de Tracy Robinson (Jamaïque) et de Chaloka Beyani (Zambie et Royaume-Uni) comme membres de cette mission.

« Ce groupe d’experts constituera un mécanisme essentiel pour lutter efficacement contre l’impunité généralisée des violations des droits de l’homme et des abus commis, et peut également servir de moyen de dissuasion pour prévenir de nouvelles violations et contribuer à la paix et à la stabilité dans le pays », a déclaré Mme Bachelet dans le communiqué.

Pour l’ONU, les exécutions sommaires et autres exécutions illégales, la torture et les mauvais traitements, la violence sexiste, y compris la violence sexuelle liée au conflit, les enlèvements, les disparitions forcées, ainsi que l’incitation à la violence sur les médias sociaux, continuent d’être commis dans un climat de totale impunité. Mme Bachelet a ajouté que des défenseurs des droits de l’homme, des militants et des journalistes ont également été attaqués et ont fui le pays.

+ Détérioration de la situation sécuritaire en Libye et absence d’un système judiciaire opérationnel en Libye +

Cette Mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye a été établie par le Conseil des droits de l’homme le 22 juin 2020 pour notamment documenter les violations et abus présumés du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par toutes les parties en Libye depuis le début de l’année 2016.

Elle devra présenter un compte rendu oral au Conseil des droits de l’homme en septembre 2020 et en 2021 un rapport écrit complet sur la situation des droits de l’homme notamment sur les efforts déployés pour prévenir les violations et les abus des droits de l’homme.

Selon la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la détérioration de la situation sécuritaire en Libye et l’absence d’un système judiciaire opérationnel soulignent l’importance du travail de cette équipe d’experts indépendants pour documenter les violations et les abus des droits de l’homme.

