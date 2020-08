Clarification. Les Marocains qui comptent se rendre en France sont tenus de présenter à l’embarquement un test PCR négatif ou à se placer en quarantaine à leur arrivée sur le territoire français.

« Dans la mesure du possible, il est fortement recommandé, dès à présent d’effectuer les tests PCR avant le départ. Toutefois, l’absence de production d’un test PCR ne constitue pas, à ce jour, un motif de refus d’entrée sur le territoire.

Les personnes non munies de tests seront invitées à leur arrivée à se placer en quarantaine à leur domicile ou au lieu indiqué aux autorités sanitaires présentes à l’aéroport », a précisé mercredi dans un tweet l’ambassade de France à Rabat.

Toutefois, l’ambassade de France souligne sur son site web que les personnes autorisées à se rendre en France doivent d’être munies d’une « attestation de déplacement international dérogatoire dont le modèle est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur, d’une déclaration sur l’honneur selon laquelle la personne ne présente pas de symptômes d’infection à la covid-19 et qu’elle n’a pas eu connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son départ, et d’un test PCR négatif datant de moins de 72 heures qui devra être présenté à l’embarquement ».

+ Une personne désirant se rendre en France doit être autorisée par les autorités marocaines à quitter le Maroc +

L’ambassade française rappelle, par ailleurs, que « de manière générale, chaque pays décide souverainement de qui peut entrer et sortir de son territoire », soulignant qu’une personne se trouvant au Maroc et désirant se rendre en France doit être autorisée par les autorités marocaines à quitter le Maroc et par les autorités françaises à entrer en France. A l’inverse, une personne se trouvant en France et souhaitant se rendre au Maroc doit être autorisée par la France à quitter son territoire et par le Maroc à pénétrer sur le sien ».

Pour rappel, compte-tenu de l’évolution de la situation épidémique dans le Royaume, le Maroc est sorti, le 7 août, de la liste européenne des pays dont les ressortissants sont autorisés à entrer dans l’Union européenne sans restrictions.

⚠️ Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au Maroc et des nouvelles recommandations de l’Union Européenne, de nouvelles mesures apportant des modifications en matière de déplacement ont été prises. pic.twitter.com/9OtD6kmvAn — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) August 18, 2020

Article19.ma