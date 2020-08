Le Maroc dispose de 22,1 tonnes d’or dans ses réserves, d’une valeur estimée à 1,14 milliard de dollars, se classant ainsi au 3ème rang au niveau maghrébin, 11ème au plan arabe et 62ème mondial.

Selon le site moroccoworldnews.com, qui cite le dernier rapport du « World Gold Council », au niveau de la région du Maghreb, l’Algérie est première (26ème au monde), avec une réserve d’or de 173,6 tonnes, suivie de la Libye avec 116,6 tonnes (33ème).

L’Arabie saoudite possède la plus grande réserve d’or dans le monde arabe et la 18ème au plan mondial, avec 323,1 tonnes. Le Liban est deuxième dans le monde arabe et 20ème au monde, avec 286,8 tonnes d’or.

L’Algérie et la Libye disposent des troisième et quatrième plus grandes réserves d’or du monde arabe, suivies de l’Égypte (79,6 tonnes, 39ème au niveau mondial), du Koweït (79 tonnes, 40ème), de la Jordanie (43,5 tonnes, 49ème) et du Qatar (42,2 tonnes, 51ème).

Les Emirats arabes unis (57ème au niveau mondial) et la Syrie (60ème) comptent respectivement 31,5 et 25,8 tonnes de réserves d’or.

Outre l’Algérie, la Libye et l’Égypte, le seul autre État africain avec des réserves d’or plus importantes que le Maroc est l’Afrique du Sud, avec 125,3 tonnes (31ème au monde).

Au plan mondial, les États-Unis occupent le premier rang avec 8.133,5 tonnes d’or, d’une valeur de 419,5 milliards de dollars.

L’Allemagne arrive en deuxième position avec 3.363,6 tonnes, suivie par le Fonds monétaire international (2.814 tonnes), l’Italie (2.451,8 tonnes) et la France (2.436 tonnes).

La Russie (2.299,9 tonnes), la Chine (1.948,3 tonnes), la Suisse (1.040 tonnes), le Japon (765,2 tonnes) et l’Inde (657,7 tonnes) complètent les 10 premiers rangs.

Article19.ma