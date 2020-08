Par Dr Mohamed Chtatou

On a beaucoup parlé des différences entre Joe Biden et Kamala Harris depuis qu’il l’a annoncée comme sa colistière mardi après-midi 11 août. Biden a plus de 20 ans de plus que son aîné. C’est un homme blanc, fils de parents ouvriers en Pennsylvanie. C’est une femme multiraciale de Californie, fille d’immigrants de la Jamaïque et de l’Inde.

Lors de leur première apparition commune, mercredi 12 août, ils ont cependant tous deux parlé de ce qu’ils avaient en commun. « Son histoire est celle de l’Amérique« , a déclaré M. Biden. « Elle est différente de la mienne sur bien des points, mais elle n’est pas si différente non plus sur l’essentiel« .

Mme Harris s’est fait l’écho de cette déclaration, en disant que les deux candidats sont « taillés dans le même moule« . C’est le genre de message que l’on peut imaginer de la part d’une campagne qui appelle à la guérison et à l’unité nationale.

Bien sûr, cela n’a pas empêché les deux candidats de s’attaquer à leurs adversaires aux élections générales. C’est la première salve pour ce ticket dans ce qui sera certainement un combat à mains nues pour la Maison Blanche.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, M. Trump a dénigré l’échec de la candidature de Mme Harris à l’élection présidentielle du parti démocrate, au cours de laquelle elle a violemment attaqué le bilan de M. Biden. M. Trump a déclaré « J’ai vu ses sondages exploser, boum, boum, réduits à presque rien, et elle est partie en colère, elle est partie furieuse. » « Elle a dit des choses horribles à son sujet, y compris des accusations faites par une femme à son sujet, où elle a, je suppose, cru la femme, » a-t-il ajouté. Et il renchérit : « Maintenant, tout d’un coup, elle se présente à la vice-présidence en disant à quel point il est merveilleux. »

Joe Biden a besoin de Kamala Harris pour contrecarrer Donald Trump

Joe Biden a remporté les primaires démocrates et mène une campagne qui est en avance dans les principaux sondages d’opinion. Mais il est clair que Biden lutte contre le style de questionnement dur et mesquin qui prolifère dans les médias. Le président Donald Trump est un génie pour écraser les reporters arrivistes et leurs questions tendancieuses.

Kamala Harris est très douée dans l’art du combat politique au corps à corps. C’est là que Biden se bat et c’est pourquoi ce billet Biden-Harris est un bon partenariat.

En lisant les feuilles de thé, il est clair que Harris aimerait être un jour la seule propriétaire du Bureau ovale, et cela lui permet de faire un pas (ou un battement de cœur) de plus. Ce n’est pas un problème si le vice-président agit de manière appropriée et sert le président. Son passé ne nous indique pas que Harris ne servirait pas loyalement Biden.

Harris est actuellement le sénateur junior de Californie. La plus âgée est la sénatrice Dianne Feinstein, un véritable géant du Capitole qui a gagné la confiance des sénateurs des deux côtés de l’allée. Harris a respecté son statut de numéro deux, et n’a jamais cherché à saper Feinstein. Ou, du moins, ce récit n’a pas persisté dans le moulin à rumeurs de DC, et les gens de DC remarquent ces choses.

De plus, à bien des égards, Harris est comme Biden, en ce sens que les deux sont le choix de compromis derrière lequel toutes les factions souvent en guerre du Parti démocrate peuvent s’unir. Joe et Kamala ne sont peut-être pas aimés par tous les démocrates, mais ce sont tous deux des personnes intègres à soutenir pour vaincre Trump.

Bien que les coudes aiguisés de Harris aient causé un certain chagrin – personne n’oubliera son attaque sur Biden lors d’un débat – les démocrates ont besoin de son style pugilistique pour combattre le président actuel qui ne fera rien d’autre que de donner des coups de poing aux démocrates jusqu’au jour du scrutin. C’est là que Harris brillera et sera un véritable atout pour l’équipe.

Biden et Harris s’engagent à « reconstruire » l’Amérique de l’après-Trump

Joe Biden et Kamala Harris ont lancé une attaque en une-deux contre le caractère et la performance du président américain Donald Trump mercredi 12 août, alors qu’ils ont fait valoir leurs arguments électoraux pour la première fois en tant que colistiers.

Biden, un homme blanc de 77 ans, a reconnu l’importance de la nomination de la première femme noire sur la liste présidentielle d’un grand parti, mais il a également mis l’accent sur d’autres attributs que Harris apporte à cette liste. Il a salué le sénateur californien, l’ancien procureur de 55 ans qui, il y a un an, avait excorié Biden sur la scène d’un débat primaire, comme étant la femme idéale pour l’aider à vaincre Trump et à diriger une nation confrontée à trois crises : une pandémie, une économie blessée et un racisme à long terme.

“Harris“, Biden a déclaré dans le gymnase d’un lycée de sa ville natale de Wilmington, Delaware, est « intelligente, elle est solide, elle a de l’expérience, c’est une combattante qui a fait ses preuves pour l’épine dorsale de ce pays« .

Reflétant la pandémie de coronavirus, les deux candidats sont entrés en scène avec des masques de protection dans un gymnase de lycée relativement peu fréquenté, et non dans une salle remplie de supporters enthousiastes comme ce serait normalement le cas. Ils ont tous deux parlé sans masque mais ne se sont pas embrassés physiquement.

« Ce matin, dans tout le pays, des petites filles se sont réveillées – en particulier des petites filles noires et brunes, qui se sentent si souvent négligées et sous-estimées dans leur communauté. Mais aujourd’hui, , peut-être, elles se voient pour la première fois d’une nouvelle manière« , a déclaré M. Biden.

Prenant la scène après lui, Harris a évoqué certaines des critiques sexistes auxquelles elle avait été confrontée pendant les primaires du parti démocrate, en disant qu’elle était « consciente de toutes les femmes ambitieuses qui m’ont précédée, dont le sacrifice, la détermination et la résilience rendent ma présence ici aujourd’hui encore possible« . Elle s’est ensuite lancée dans une attaque contre Trump, le fustigeant pour son manque de leadership sur la pandémie de coronavirus. « C’est un moment qui a de réelles conséquences pour l’Amérique. Tout ce qui nous importe – notre économie, notre santé, nos enfants, le genre de pays dans lequel nous vivons – est en jeu« , a-t-elle déclaré.

Biden et Harris se sont montrés clairement affectueux l’un envers l’autre et Harris offrant un hommage émouvant à son fils Beau, avec qui elle était amie lorsque tous deux étaient procureurs généraux. Biden semblait submergé par l’émotion lorsque Harris parla de Beau, qui mourut en 2015, comme du « meilleur d’entre nous » et d’un homme qui s’était modelé sur son père.

Elle a signalé qu’elle défendrait vigoureusement les qualifications de Biden sur les questions de race et de droits civils, bien qu’elle ait fait la une des journaux pour l’avoir agressé pour son opposition passée à la circulation des bus sous mandat fédéral lors d’un débat primaire l’année dernière.

Historique ou non, l’événement n’a pas été sans difficultés. Il a débuté avec une heure de retard et le gymnase du lycée dans lequel les candidats se sont exprimés a perdu son air conditionné après une panne de courant. Alors que la plupart des chaînes d’information câblées ont retransmis l’événement en direct, le direct en ligne a interrompu quelques minutes seulement après les propos de M. Biden.

La nature surréaliste de la scène était non seulement une femme de couleur qui entrait dans le rôle qui pourrait la transporter à la Maison Blanche, mais elle le faisait dans un gymnase pour la plupart vide. Les journalistes masqués étaient presque plus nombreux que les assistants de campagne et les membres des familles des candidats, ce qui rappelle sinistrement la pandémie de coronavirus qui a tué 165 000 Américains, tout en provoquant un chômage de niveau dépressif et des déficits nationaux de niveau de la Seconde Guerre mondiale.

Biden et Harris, est-il un couple politique parfait ? (AP Photo/Carolyn Kaster)

Energie et excitation

Dans toute autre élection présidentielle, les choix des vice-présidents sont accueillis avec une foule en adoration, et Harris, vu son profil, aurait presque certainement pu s’attendre à un accueil encore plus enthousiaste. Mercredi, une centaine de supporters se sont tenus devant le gymnase en brandissant des pancartes avant son arrivée, sans espoir d’être autorisés à entrer.

L’événement était le premier d’une série qui, selon les collaborateurs de Biden, allie la nature historique de la sélection de Harris aux réalités de la campagne 2020 et à la gravité de la situation du pays. Plus tard dans la journée de mercredi, les deux hommes ont mené une collecte de fonds en ligne. Ils continueront à faire campagne ensemble par le biais de la convention virtuelle des démocrates qui se déroulera du lundi 17 août au jeudi 20 août.

Harris était considéré comme un favori tout au long de la recherche de Biden, et elle a été une militante de substitution et une collectrice de fonds régulière pour lui depuis qu’il est devenu le candidat présumé.

Ils devront néanmoins noter les différences exposées lors de la campagne primaire, depuis le soutien initial de Harris à un système d’assurance maladie à payeur unique et au Green New Deal jusqu’à son débat profondément personnel – une tribune contre Biden sur son opposition au bus fédéral pour intégrer les écoles publiques dans les années 1970.

Trump s’est emparé de cette dynamique, qualifiant Harris de « Phony Kamala » et la présentant comme la dernière preuve en date que Biden, un vétéran de cinq décennies de l’establishment démocrate, est captif du flanc gauche de son parti.

Mercredi, la conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway a insisté sur le fait que Harris fait « partie de la gauche radicale » et a laissé entendre que le sénateur aura du mal à ne pas éclipser Biden, dont l’âge et l’aptitude à exercer ses fonctions sont souvent tournés en dérision par Conway. « Il est éclipsé par presque tous ceux avec qui il est en contact« , a-t-elle déclaré.

La campagne de Biden semblait préparée pour la contre-offensive, notant qu’il y a quelques semaines, Trump avait déclaré que Harris serait un « bon choix« . Et les dossiers de financement des campagnes montrent que Trump a contribué en tant que simple citoyen aux campagnes de Harris en Californie. Harris a été élu au Sénat en 2016.

Harris ne soutient plus un système d’assurance maladie à payeur unique, s’alignant plutôt sur la proposition de Biden d’ajouter une option d’assurance publique pour concurrencer les plans privés. Pourtant, Harris a levé la main de façon mémorable lors d’un débat des primaires démocrates, lorsque les candidats ont été invités à soutenir un système qui supprimait complètement l’assurance maladie privée.

Elle a largement soutenu le Green New Deal, l’ensemble de propositions le plus ambitieux des progressistes pour lutter contre la crise climatique, mais elle n’en a pas fait un point d’ancrage de sa candidature à la présidence. M. Biden est parti à gauche sur ses propositions climatiques pendant la campagne 2020, mais n’a pas pleinement adhéré au Green New Deal.

A Washington, Harris a prôné une refonte du système de justice pénale, intensifiant ses efforts depuis le meurtre de George Floyd par un officier blanc de Minneapolis en mai. Elle a également appelé à la mise en place de vastes programmes nationaux au profit des classes ouvrières et moyennes. Mais elle a été critiquée pour certaines de ses positions agressives en tant que procureur local dans la région de San Francisco et pour ne pas avoir poursuivi les dirigeants de banques à la suite de l’effondrement financier de 2008.

Biden parie que, dans l’ensemble, Harris a un large attrait qui renforcera ses faiblesses auprès des femmes noires, une ancre du Parti démocrate, et d’autres électeurs de couleur, tout en stimulant la participation des libéraux blancs et en obtenant le soutien des électeurs blancs indépendants et républicains qui ont fait la sourde oreille à Trump.

Karen Finney, une éminente stratège noire du Parti démocrate, a souligné le succès immédiat de la collecte de fonds comme preuve que la vision de Biden sur Harris est meilleure que celle de Trump. Act Blue, la branche démocrate de collecte de fonds en ligne, a déclaré avoir récolté près de 11 millions de dollars dans les heures qui ont suivi l’annonce de Biden. La campagne de Biden s’attendait à une récolte massive à partir de la collecte de fonds de mercredi soir, rivalisant potentiellement avec les événements précédents avec Obama et l’ancienne rivale de 2020, la sénatrice Elizabeth Warren.

« Nous n’aurons pas le visuel« , a déclaré M. Finney, faisant référence aux réalités d’une campagne de l’ère des coronavirus. « Mais vous pouvez déjà sentir l’énergie et l’excitation« .

Michèle Obama fustige Trump

L’ancienne première dame Michelle Obama, qui a impressionné la convention des démocrates il y a quatre ans à Philadelphie, a de nouveau livré ce que des millions de démocrates désiraient entendre. Elle a ajouté sa voix à l’argumentation sans complaisance du parti contre M. Trump en tant que président qui « aggrave » une pandémie mortelle et ne parvient pas, dans leur discours, à faire preuve d’empathie et à mettre en pièces les valeurs défendues par les États-Unis dans le monde entier. « C’est carrément exaspérant« , a-t-elle déclaré puis en affirmant avec véhémence : « Donald Trump n’est pas le bon président pour le pays… Il ne peut pas faire face au moment présent« .

L’ancienne première dame, qui reste particulièrement populaire auprès des femmes, des millénaires et des électeurs de couleur, a exhorté les Américains, en particulier les Noirs, à voter tôt, de toutes les manières possibles, parce que « c’est à nous de le faire« . Elle a déclaré que Biden était décent, déterminé et expérimenté, et humain – « pas parfait« .

« Ce n’est pas le moment de retenir nos votes en signe de protestation ou de jouer à des jeux avec des candidats qui n’ont aucune chance de gagner. Nous devons voter comme nous l’avons fait en 2008 et 2012. Nous devons nous montrer avec le même niveau de passion et d’espoir pour Joe Biden« , a déclaré l’ancienne première dame. « Nous devons prendre nos chaussures confortables, mettre nos masques, préparer un sac brun pour le dîner et peut-être aussi le petit déjeuner, car nous devons être prêts à faire la queue toute la nuit s’il le faut, » a-t-elle ajoutée.

L’investiture de Biden

Les démocrates ont officiellement désigné l’ancien vice-président Joe Biden comme leur candidat à la présidence mardi soir, mettant ainsi en place une bataille électorale contre le président Trump en novembre. « Merci, merci, merci« , a déclaré M. Biden dans de brèves remarques après le vote. Sa femme, Jill Biden, et plusieurs petits-enfants l’ont rejoint pour le moment.

L’investiture de Biden était attendue, et il n’y a pas eu de drame car l’appel des votes s’est déroulé lors de la Convention nationale démocratique, qui se déroule comme un événement virtuel en raison de la pandémie de coronavirus. Le sénateur Chris Coons (D-Del.) et la députée Lisa Blunt Rochester (D-Del.) ont tous deux prononcé des discours au nom de Biden, tout comme Jacquelyn Brittany, agent de sécurité du New York Times qui a vécu un moment viral avec Biden dans un ascenseur. »Joe Biden n’a jamais oublié d’où il vient« , a déclaré Coons, l’ami proche de Biden qui l’a remplacé au Sénat lorsqu’il est devenu vice-président, « Il a été soutenu par sa foi et sa famille dans les moments les plus difficiles, et il a le cœur et la compassion pour ce moment« .

Le leader travailliste Bob King et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) ont prononcé des discours au nom du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), qui a terminé deuxième derrière Biden dans les primaires démocrates.

En temps normal, le vote par appel nominal pour la nomination officielle de Biden aurait eu lieu dans l’enceinte de la convention à Milwaukee. Mais mardi soir (18 août), les démocrates ont procédé au vote par appel nominal de manière virtuelle, en diffusant des vidéos de délégués de chaque état et territoire déclarant leur soutien à M. Biden.

« Lorsque ma fille a été assassinée à Parkland, Joe Biden a appelé à partager la douleur de ma famille« , a déclaré Fred Guttenberg, qui s’est exprimé au nom des délégués de Biden en Floride. « J’ai rapidement appris sa décence et ses capacités, mais j’ai aussi appris sa dureté et comment il a battu la National Rifle Association« .

Les démocrates utilisent la convention pour faire valoir que Biden est le mieux armé pour sortir le pays de la pandémie de coronavirus, de la fermeture économique et des troubles raciaux qui s’étendent à tout le pays.

« Joe a l’expérience, le caractère et la décence nécessaires pour nous rassembler et restaurer la grandeur de l’Amérique« , a déclaré l’ancien président Carter. « Nous méritons une personne qui a de l’intégrité et du jugement, une personne honnête et juste, une personne qui s’engage à faire ce qui est le mieux pour le peuple américain« .

L’ancien vice-président quittera la convention en position de force dans les sondages alors que le match contre Trump commence sérieusement. Biden mène de 7,7 points au niveau national dans la moyenne de RealClearPolitics, bien que cela soit en baisse par rapport à sa plus grande avance de 10,2 points, obtenue fin juin. Le candidat démocrate mène également de 5 points ou plus dans les états du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie et de la Floride, qui constituent le champ de bataille. Il mène de 2 points en Arizona, et la course est effectivement à égalité en Caroline du Nord. Biden se rapproche de Trump dans les états que le président doit gagner, y compris les États traditionnellement rouges comme le Texas et la Géorgie et les États que le président a gagné confortablement en 2016 comme l’Ohio et l’Iowa.

L’investiture de M. Biden fait suite à un débat acharné entre les démocrates lors des primaires sur la question de savoir qui serait le plus apte à être élu lors d’un match contre Trump. Biden a pris le contrôle des primaires après que les électeurs noirs se soient ralliés à lui, lui offrant des victoires retentissantes aux primaires de Caroline du Sud fin février et aux primaires du Super Tuesday début mars. Biden s’était en effet éloigné du grand nombre de candidats démocrates avant que le pays ne commence à fermer à cause du coronavirus.

Le candidat le plus difficile de Biden pour l’investiture, Sanders, a suspendu sa campagne en avril, donnant aux démocrates plusieurs mois pour s’unir derrière Biden comme leur candidat probable avant que cela ne devienne officiel. Sanders s’est exprimé au nom de Biden lors de la première soirée de la convention lundi 17 août, exhortant les progressistes à mettre de côté leurs divergences avec Biden et à s’unir derrière l’objectif commun de vaincre Trump. « Notre parti est uni pour vous offrir un choix très différent, un président qui se met au travail« , a déclaré l’ancien président Clinton. « Un homme terre-à-terre, qui a le sens du travail. Un homme qui a pour mission de prendre ses responsabilités, et non de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre. Concentrer, pas distraire. Unir, pas diviser. Notre choix est Joe Biden« .

Pourtant, les démocrates sont sur les nerfs à 78 jours du jour de l’élection. Les souvenirs d’Hillary Clinton qui a perdu l’élection au profit de Trump après avoir pris une avance considérable dans les sondages en 2016 sont encore frais. Les démocrates craignent que la poste américaine ne soit pas en mesure de faire face à la hausse attendue du nombre de votes par correspondance et par correspondance.

Le paysage politique et économique est extrêmement instable alors que le pays est aux prises avec la pandémie de coronavirus, l’incertitude économique et les protestations raciales.

Joe Biden décrit sa campagne comme « la bataille pour l’âme de cette nation » (Saul Loeb. AFP)

