Air France opérera, à partir de ce lundi 17 août et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, des vols spéciaux de et vers Paris-Charles de Gaulle et le Maroc, a annoncé, dimanche, la compagnie aérienne française.

Au départ de Casablanca, Marrakech et Rabat vers Paris, ces vols sont réservés aux marocains résidents à l’étranger et aux ressortissants étrangers résidents ou non au Maroc, précise Air France.

Les étudiants Marocains à l’étranger, les hommes d’affaires et les citoyens devant se rendre à l’étranger pour des soins médicaux doivent disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par la préfecture de leur province, souligne la compagnie française.

+ Au départ de Paris vers Casablanca, Marrakech et Rabat, ces vols sont réservés à tous les citoyens Marocains +

Au départ de Paris vers Casablanca, Marrakech et Rabat, ces vols sont réservés à tous les citoyens Marocains (touristes à l’étranger, étudiants ou résidents à l’étranger) et leurs familles, aux voyageurs d’autres nationalités de résidents au Maroc et à leurs familles.

Air France indique que pour tous les vols vers le Maroc, les passagers devront présenter un test PCR négatif ainsi qu’un test sérologique négatif, datant tous les deux de moins de 48h, dont seuls les enfants âgés de moins de 11 ans en sont dispensés.

Le port du masque chirurgical est obligatoire dès l’arrivée à l’aéroport et à bord de tous les avions Air France, souligne la compagnie aérienne précisant que les masques en tissu grand public ne sont pas autorisés sur ses vols.

Article19.ma