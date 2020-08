Les Émirats Arabes Unis et Israël décident d’établir des relations diplomatiques pour la 1ère fois dans leur histoire, a annoncé le président Trump dans un tweet, ce jeudi.

Selon Trump, les Émirats arabes unis et Israël ont convenu d’établir des relations diplomatiques complètes dans « le cadre d’un accord visant à mettre fin à l’annexion des terres occupées recherchée par les Palestiniens pour leur futur État ».

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

