Avertissement. La consommation des boissons alcoolisées ne protège pas contre l’infection par le nouveau coronavirus, a rappelé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de la publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, dans sa déclaration hebdomadaire mercredi sur la situation épidémiologique.

Interagissant avec les questions des citoyens via l’application WhatsApp sur le numéro « 0761855020« , Mrabet a ainsi souligné qu’il est conseillé d’éviter la consommation d’alcool dans le contexte de la pandémie de Covid-19 car sa consommation fait perdre de vue le respect des geste barrières qui doivent être observés pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Par ailleurs, il a été souligné que les relations sexuelles seraient propices à la transmission du Covid-19 si l’une des deux personnes était atteinte du virus. « Il ne peut y avoir de respect de distanciation sociale lors des rapports sexuels », affirme-t-on.



+ L’OMS : La consommation d’alcool est associée à tout un ensemble de maladies transmissibles… »

Même son de clôche, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle au public que la consommation d’alcool ne le protège pas contre le Covid-19, appelant les pouvoirs publics à appliquer des mesures qui en limitent la consommation.

« La consommation d’alcool est associée à tout un ensemble de maladies transmissibles et non transmissibles et de troubles de la santé mentale susceptibles d’accroître la vulnérabilité des populations à la Covid-19 », souligne l’OMS.

Et d’ajouter: « l’alcool inhibe notamment le système immunitaire de l’organisme, et augmente le risque d’effets néfastes sur la santé. Il importe par conséquent de réduire autant que possible la consommation d’alcool à tout moment, et en particulier pendant la pandémie de Covid-19 ».

Par ailleurs, Mrabet a indiqué, en réponse à une autre question du public, que les rapports sexuels sont propices à la transmission du nouveau coronavirus si l’un des deux partenaires est infecté.

Il a, en outre, révélé que les masques de protection en tissu lavables doivent être lavés après 4 heures d’utilisation à 60° degré pendant 30 minutes en utilisant un produit nettoyant.

Le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé a également souligné qu’il est important de garder les masques de protection dans les cafés et les restaurants et de les retirer uniquement pour manger ou boire et de respecter les autres mesures barrières.

Article19.ma