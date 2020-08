Insolite. La tristement célèbre Khadija où « la pauvre fille tatouée » est de nouveau devant la justice mais pour une toute autre affaire. Khadija a été placée en détention à la prison locale de Beni Mellal pour son « implication dans une affaire de vol et de constitution d’une bande criminelle » dans la région d’Ouled Ayad dans la province Fqih Ben Saleh.

Le père de Khadija a confirmé au site arabophone Alyaoum24.com, que sa fille a été arrêtée au cours du mois de Ramadan dernier, après avoir été poursuivie en état de liberté provisoire avec deux autres personnes.

Il a ajouté que Khadija a été convoquée par le tribunal de Beni Mellal, dont le juge d’instruction a décidé d’ordonner son incarcération pour les motifs susmentionnés.

A rappeler que le même tribunal ne s’est pas encore prononcé sur l’affaire dite de la « fille tatouée », dans laquelle sont poursuivies 12 personnes pour « viol, enlèvement, tatouages et traite d’êtres humains », une affaire qui avait focalisé l’attention de l’opinion publique nationale et internationale, après la diffusion de photos et vidéos sur les réseaux sociaux la montrant avec des traces de brûlures de cigarettes et des tatouages sur diverses parties de son corps.

Une véritable tragédie qui a choqué les Marocains mais avec cette nouvelle affaire, est-ce que Khadija continuera à bénéficier de la solidarité et du soutien sans condition d’autrefois? Difficile à dire…

Photo: Alyaoum24

Article19.ma