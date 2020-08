Faisant suite à la décision du gouvernement marocain relative à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, le programme de vols spéciaux de Royal Air Maroc se poursuivra jusqu’au 10 septembre 2020, annonce lundi le transporteur aérien national dans un communiqué.

Lancés depuis le 15 juillet dernier, ces vols exceptionnels programmés en coordination avec les autorités marocaines concernées, sont opérés selon les conditions imposées par les gouvernements des différents pays dans le cadre de cette opération, souligne la RAM, précisant que les vols réguliers qui étaient programmés initialement sont remplacés par ces nouveaux vols spéciaux. Les passagers en possession de billets sur les vols réguliers sont invités à contacter le centre d’appel de Royal Air Maroc pour s’enquérir des modalités de changement ou d’annulation de ces billets, indique la compagnie aérienne nationale.

Les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers les centres d’appel et les agences commerciales de Royal Air Maroc ainsi que sur les agences de voyage et le réseau de distribution.

Les passagers empruntant les vols à destination du Maroc, rappelle la RAM, doivent avoir un test PCR négatif datant de moins de 48h et un test sérologique. Les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés du test. Quant aux passagers empruntant les vols au départ du Maroc, ils doivent s’informer sur les dispositions sanitaires exigées par les pays de leur destination finale et s’y conformer. Des liens utiles vers des sites d’information sont disponibles sur le site www.royalairmaroc.com.

Royal Air Maroc rappelle également que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine. (MAP).

