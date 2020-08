Le géant groupe OCP vient de célébrer le 7 août ses 100 ans d’existence. Dans une vidéo mise en ligne sur twitter, l’Office chérifien des phosphates (OCP) montre qu’il demeure l’un des principaux exportateurs de phosphate brut, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés dans le monde.

« Il y a 100 ans, l’OCP est né. Le Groupe compte plus de 21000 employés dans les mines, l’agriculture, R&D … contribuant à assurer la sécurité alimentaire mondiale. Pour notre centenaire, nous souhaitons rendre hommage à tous ceux qui ont façonné et marqué notre histoire », peut-on lire sur légende accompagnant ce vidéo accessible au public.

Pour rappel, le 7 août 1920, l’OCP a lancé son activité d’extraction et de traitement du phosphate dans une mine à Khouribga. Il élargira son action à trois autres sites miniers à Benguérir, Boucraâ et Youssoufia.

Avec un accès exclusif à plus de 70% des réserves mondiales de phosphate, les activités du groupe s’étendent désormais sur les cinq continents et couvrent l’ensemble des opérations de la chaîne de valeur à commencer par l’extraction des phosphates jusqu’à la production et la commercialisation de différents produits notamment des engrais et de l’acide phosphorique, lit-on sur le site du groupe.

A présent, ce sont 21 000 collaborateurs qui font preuve d’une mobilisation sans faille pour accompagner le Groupe OCP dans ses efforts d’expansion, de résilience et de croissance mondiale. Un engagement incontestable qui permet aujourd’hui au Groupe de célébrer son centenaire, affirme-t-on.

