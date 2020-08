Les autorités marocaines ont annoncé que deux voyages de rapatriement des Marocains bloqués au Liban auront lieu ce vendredi 7 août, suite aux appels lancés récemment par ces derniers.

De son côté, l’ambassade du Maroc à Beyrouth a souligné la nécessité pour les personnes désirant bénéficier de ces deux opérations de disposer d’un document de voyage pour les parents et les enfants de nationalité marocaine et de présenter des certificats d’examen médical PCR et d’un examen sérologique ne dépassant pas 48 heures.

+ Un rapatriement gratuit des Marocains du Liban +

Selon les sources Hespress.com, deux des avions civils qui ont transporté l’aide humanitaire au Liban sur ordre du roi Mohammed VI, seront ainsi affectés au rapatriement d’environ 200 Marocains bloqués au Liban.

Le rapatriement des Marocains du Liban, en majorité des femmes accompagnées de leurs enfants, sera gratuit et ce en réponse aux appels lancés par les « Marocains de Beyrouth » suite à l’explosion survenue au port de cette ville qui a fait plus de 100 morts et de 4000 blessés en plus de plusieurs milliers de sans-abris.

Les Marocains, qui seront rapatriés de Beyrouth, devront arriver à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca aux alentours de minuit.

Par ailleurs, les Marocaines résidant au Liban appellent les autorités marocaines à faciliter le voyage de leurs maris vers le Maroc afin de préserver l’unité de leurs familles, le rapatriement étant limité aux époux ayant obtenu la nationalité marocaine.

La prochaine étape sera consacrée à l’accélération des procédures d’octroi des visas pour les étrangers mariés à des Marocaines résidant au Liban, ajoute la même source.

Article19.ma