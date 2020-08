Par Dr Mohamed Chtatou

Les circonstances de l’explosion dans le port de Beyrouth, qui a entraîné des blessures importantes, des pertes humaines et d’énormes dégâts matériels, ne sont toujours pas connues. Mais une chose est claire, c’est que de grandes quantités de matières dangereuses et explosives étaient stockées dans un port proche d’une grande ville. C’est une réalité dans de nombreux pays. La tragique catastrophe de Beyrouth nous rappelle la nécessité d’une politique prudente et sage dans l’utilisation des matières dangereuses qui sont encore essentielles dans de nombreuses industries.

Ampleur de l’explosion : Le Tchernobyl libanais

En début de soirée (heure locale) le 4 août, un incendie, qui se serait déclaré dans une usine de feux d’artifice, a provoqué une petite explosion, puis une énorme explosion d’un entrepôt contenant 2 700 tonnes métriques de nitrate d’ammonium dans la zone portuaire de Beyrouth, au Liban.

Le nitrate d’ammonium est un agent fertilisant courant et le principal ingrédient des explosifs utilisés dans les mines. L’entrepôt contenait cette cache de nitrate d’ammonium depuis 2014, date à laquelle elle a été saisie sur un cargo russe. Selon le New York Times, « les douaniers libanais ont écrit des lettres aux tribunaux au moins six fois entre 2014 et 2017, demandant des conseils sur la façon de se débarrasser de cette matière hautement combustible, selon les documents publics cités par un législateur libanais, Salim Aoun ». Ils n’auraient pas reçu de réponse et, en raison de la nature des matériaux, n’ont pas été en mesure d’agir de leur propre chef. Le Premier ministre libanais Hassan Diab a déclaré qu’il allait trouver les responsables et les tenir pour responsables.

La deuxième explosion a causé des dommages importants, notamment la destruction de bâtiments et de voitures sur plusieurs kilomètres, et a été entendue et ressentie à Chypre, à 180 miles (290 km) de là. Elle est considérée comme équivalente à un tremblement de terre de magnitude 3,3 selon l’U.S. Geological Survey. Sur le site de l’explosion, un trou de 460 pieds de diamètre est tout ce qui reste de l’ancien entrepôt.

Au moins 137 personnes sont mortes, plus de 5 000 sont blessées et beaucoup sont portées disparues. Les hôpitaux, déjà confrontés à la crise COVID-19, ont été rapidement débordés de cas. Un hôpital – St. George – a été détruit dans l’explosion et d’autres ont été endommagés. Les patients ont été expédiés de Beyrouth vers les communautés environnantes. Le ministre de la santé publique, Hamad Hassan, a annoncé que tous les frais hospitaliers seraient pris en charge. Au moins 300 000 maisons ont été endommagées, dont beaucoup ne sont plus habitables. D’autres ont probablement des fenêtres cassées ou des dommages mineurs.

L’explosion fait suite à de multiples autres crises au Liban. Le pays compte actuellement (en date du 5 août) plus de 5 000 cas de COVID-19, suite à un pic dans les jours qui ont précédé l’explosion. En octobre 2019, des manifestations ont eu lieu dans plus de 70 villes libanaises pour mettre en évidence la corruption du gouvernement et les besoins en infrastructures de base. Après deux semaines de protestations, principalement menées par des jeunes, le Premier ministre Saad Hariri a démissionné mais la situation ne s’est pas améliorée.

Les coupures d’électricité continuent de se produire quotidiennement, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80 % et la monnaie nationale a chuté du même pourcentage. Selon The Guardian, « Près de la moitié de la population du pays vit en dessous du seuil de pauvreté et 35% sont sans emploi, selon les statistiques officielles. En mars, pour la première fois de son histoire, le Liban a annoncé qu’il était en défaut de paiement de ses dettes. Sa dette nationale s’élève à 92 milliards de dollars, soit près de 170 % de son PIB, ce qui représente l’un des taux d’endettement les plus élevés au monde ».

Israël, en guerre contre le Liban, partage une frontière avec le pays, tandis que l’autre frontière terrestre est avec la Syrie, elle-même détruite par la guerre. Le Liban comptait sur le port comme un élément essentiel de son système de livraison de nourriture – 90 % du blé est importé et stocké dans un silo qui a été détruit – et d’autres produits importés.

La négligence et la corruption ont causé un désastre dévastateur

Le gouvernement de Beyrouth, Marwan Abboud, s’est effondré en larmes en s’adressant aux journalistes mardi soir, alors qu’il cherchait, à travers les décombres du port maritime détruit de Beyrouth, les restes des pompiers disparus.

« C’est une catastrophe nationale », a-t-il déclaré, comparant la dévastation au lendemain des explosions à Hiroshima et Nagasaki après les bombardements, avant de fondre en larmes.

Mais il existe une métaphore nucléaire plus appropriée pour décrire ce qui a secoué Beyrouth : l’effondrement de Tchernobyl. L’explosion de l’entrepôt de mardi ne semble pas avoir été le résultat d’un conflit ou d’un acte de violence délibéré. Au contraire, comme la catastrophe soviétique, elle est l’œuvre d’une incompétence flagrante, d’une corruption endémique et d’une négligence – et son impact s’étendra bien au-delà de l’explosion initiale.

Beyrouth a été déclarée zone sinistrée par les autorités libanaises à la suite de deux explosions L’impact économique immédiat est dévastateur. Entre 250 000 et 300 000 personnes se sont retrouvées sans abri, soit environ 10 % de la population de la ville. Des milliers de personnes ont besoin d’être soignées dans des hôpitaux déjà bondés de victimes du COVID-19. La destruction des biens est estimée à 3 milliards de dollars.

C’est un fardeau débilitant dans un pays où la plupart des gens ont du mal à trouver l’argent nécessaire pour s’en sortir. Même avant les explosions, le Liban était déjà à un point de rupture. Une crise de réfugiés due à la guerre dans la Syrie voisine entre presque dans sa dixième année, le Liban luttant déjà pour répondre aux besoins d’aide des 30 % de sa population qui ont été déplacés par la guerre en Syrie.

Mais il n’y a pas que les réfugiés qui luttent pour répondre à leurs besoins, le Programme alimentaire mondial ayant enregistré que près de la moitié de la population libanaise avait du mal à satisfaire ses besoins alimentaires de base. S’adressant au Telegraph en juin, Martin Keulertz, professeur assistant à l’Université américaine de Beyrouth, a déclaré « D’ici la fin de l’année, nous verrons 75 % de la population recevoir des distributions de nourriture, mais la question est de savoir s’il y aura de la nourriture à distribuer ».

La pandémie avait déjà mis les hôpitaux libanais à genoux, et COVID-19 a frappé le Liban pendant une période de dénuement économique sans précédent, le pays croulant sous le poids de sa propre dette. Les prix des denrées alimentaires avaient déjà augmenté de 247%, et avec les explosions détruisant des tonnes de stocks alimentaires restants au Liban et détruisant un port vital pour l’infrastructure de la nation, la situation devrait se détériorer rapidement. Avant même les explosions, certains manifestants libanais étaient allés jusqu’à l’auto-immolation. Le ministre des affaires étrangères du Liban, Nassif Hitti, avait même démissionné la veille des explosions, avertissant que « le Liban d’aujourd’hui est en train de glisser vers un état en faillite ».

Compte tenu de l’histoire du Liban, de nombreuses personnes, dont le président américain Donald Trump, se sont mis à penser que le terrorisme était impliqué. Pourtant, ce n’est pas la violence qui a empoisonné le pays au cours des trois dernières décennies. C’est la corruption.

Les classes dirigeantes libanaises ont saigné le pays

L’attrait d’une récompense financière pour les fonctionnaires aurait-il pu conduire au stockage dangereux de matières hautement explosives au cœur de Beyrouth ? Certains journalistes libanais se posent cette question suite à la découverte de documents relatifs à la saisie de la cargaison.

Une photo diffusée sur les médias sociaux, prétendument de l’entrepôt en question, montre des travailleurs devant un entrepôt rempli de sacs de 1 000 kg de nitrate d’ammonium estampillés « Nitroprill HD », qui, selon l’expert en contrôle des armes Jeffrey Lewis, pourrait être une contrefaçon du Nitropril d’Orica, un explosif minier. La limite supérieure pour stocker le Nitropril en toute sécurité, selon le fabricant, est de 400 tonnes métriques. Nous ne saurons peut-être jamais vraiment si la corruption, la négligence ou une combinaison combustible des deux est responsable de cette catastrophe.

Mais la responsabilité ne repose certainement pas uniquement sur les travailleurs portuaires qui n’ont pas effectué les contrôles de base ou qui ont accepté des pots-de-vin pour éviter les problèmes de manutention. Elle incombe à ceux qui les ont mis là et qui ont créé un système pourri. Alors que la guerre civile libanaise a officiellement pris fin en 1990, la plupart des seigneurs de guerre survivants, qui avaient échappé à toute responsabilité pour leurs décennies d’atrocités, ont simplement échangé leurs uniformes de milice contre des costumes et ont pris le contrôle de ce qui restait du fragile État libanais d’après-guerre.

Les classes dirigeantes libanaises ont saigné le pays à blanc en toute impunité depuis des générations. Leur corruption et leur cupidité ont plongé le Liban dans des crises à répétition, et cela sans même considérer le sectarisme rampant de l’élite politique. L’échec réglementaire et l’incompétence habituelle hantent le pays.

D’une crise sanitaire qui a laissé des montagnes d’ordures en décomposition étouffer l’air à une économie de rente, l’hyperinflation et la pauvreté poussent les familles au bord de la famine, avec de terribles signes avant-coureurs d’une famine potentielle.

La crise actuelle a donné lieu à des mois de protestations soutenues contre le gouvernement libanais, unissant les sectes du pays sous le slogan « tous les sectes, c’est tous les sectes », une condamnation de l’ensemble de la classe dirigeante et une répudiation du système politique sectaire du pays.

Depuis l’incident, Hassan Koraytem, le directeur général du port, et Badri Daher, le directeur général de l’administration des douanes libanaises, ont tous deux déclaré avoir mis en garde contre les dangers que représentent les explosifs et demandé leur retrait.

Les autorités libanaises ont depuis annoncé que les fonctionnaires du port chargés de stocker et de garder le nitrate d’ammonium sont assignés à résidence. Le traditionnel jeu du « ce n’était pas moi » de la politique libanaise contemporaine se joue maintenant, alors que les anciens seigneurs de la guerre font la queue pour faire porter la responsabilité à quiconque, sauf à eux-mêmes.

On ne sait pas comment cela se passe avec une population libanaise qui a déjà dépassé depuis longtemps le stade de l’insurrection potentielle. Mais l’hashtag «raccrochez les nœuds » en arabe sur Twitter pourrait amener les seigneurs de guerre corrompus du Liban à se demander si leur impunité ne va pas bientôt être mise à l’épreuve.

Tchernobyl n’est pas seulement l’histoire d’un accident d’essai désastreux dans une centrale nucléaire soviétique. C’était le produit de l’arrogance endémique, de la négligence, du carriérisme et de l’autoritarisme qui ont créé un système permettant ce désastre. C’était l’Union soviétique dans un microcosme, un affleurement mortel de décennies d’échec politique et de négligence qui allait finalement contribuer à faire tomber la nation tout entière. La poignée de fonctionnaires locaux reconnus coupables et condamnés l’ont été suffisamment, mais ils n’étaient pas les coupables ultimes.

De même, l’histoire de l’explosion de l’entrepôt de Beyrouth n’est pas celle d’un accident de construction menant à une tragédie. C’est l’histoire d’une bande de seigneurs de la guerre qui a découpé un pays et gouverné avec des préjugés, de l’incompétence et une indifférence totale à la souffrance humaine tout en volant une population aveugle et sans défense. Et, comme pour Tchernobyl, il est presque garanti qu’aucun des hommes véritablement responsables de cette catastrophe ne sera jamais traduit en justice pour ses crimes.

Macron, l’Arabe solidaire (BaHibek ya Loubnan)

Le président français Macron appelle à un « nouvel ordre politique » au Liban alors qu’il visite un Beyrouth ravagée. Les habitants de Beyrouth ont exprimé leur colère contre les dirigeants libanais jeudi lors de la visite du président français Emmanuel Macron, les accusant de l’explosion meurtrière qui a ravagé la capitale. En criant « Révolution ! », ils se sont entassés autour du dirigeant en visite qui a promis de faire pression sur les politiciens pour qu’ils procèdent à des réformes.

Macron a déclaré qu’il n’était pas là pour approuver le « régime » et a juré que l’aide française ne tomberait pas entre les « mains de la corruption ». « Je parlerai à toutes les forces politiques pour leur demander un nouveau pacte. Je suis ici aujourd’hui pour leur proposer un nouveau pacte politique », a-t-il déclaré, après avoir été salué par la foule.

Un juge militaire chargé de l’enquête sur l’explosion de mardi a déclaré que 16 employés du port de Beyrouth, où l’explosion a eu lieu, avaient été détenus. Il a ajouté que 18 d’entre eux avaient été interrogés, dont des fonctionnaires du port et des douanes, selon l’agence de presse de l’Etat.

Mais alors que les enquêteurs se concentrent sur les responsables portuaires, de nombreux Libanais rejettent la faute sur l’élite politique et sur la corruption et la mauvaise gestion qui, avant même la catastrophe, avaient poussé le pays au bord de l’effondrement économique.

Après des entretiens avec les dirigeants libanais, le Français Macron a annoncé que son pays organisera dans les prochains jours une conférence avec les donateurs européens, américains, du Moyen-Orient et autres afin de collecter des fonds pour l’alimentation, les médicaments, le logement et d’autres aides urgentes.

Mais il a averti l’élite politique libanaise qu’il ne donnerait pas de « chèques en blanc à un système qui n’a plus la confiance de son peuple ». Il les a appelés à créer un « nouvel ordre politique ». Il a promis une « gouvernance claire et transparente » afin que l’aide aille directement à la population et aux groupes d’aide.

Dans des scènes surprenantes, Macron – dont le pays était autrefois le souverain colonial du Liban – s’est présenté comme un champion des Libanais pour pousser au changement de leur leadership. Après avoir visité le port dévasté, Macron a traversé l’un des quartiers les plus touchés, Gemmayzeh, dans une rue bordée d’immeubles en ruine.

Dans la rue étroite, une foule s’est rassemblée autour de lui et a crié sa colère en scandant « Révolution ! » et « Le peuple veut faire tomber le régime ! » – slogans utilisés lors des manifestations de masse de l’année dernière. Macron leur a dit qu’il proposerait « un nouveau pacte politique » lorsqu’il rencontrerait le gouvernement plus tard. Puis, il a ajouté : « Je reviendrai le 1er septembre et s’ils ne peuvent pas le faire, je garderai ma responsabilité envers vous ». Il a également promis que l’aide française serait distribuée dans la transparence et « ne tomberait pas entre les mains de la corruption ».

Une femme a crié à Macron : « Vous êtes assis avec des seigneurs de la guerre. Ils nous manipulent depuis un an ». Il a répondu : « Je ne suis pas là pour les aider. Je suis ici pour vous aider ». Ils se sont ensuite embrassés.

Il est à noter qu’aucun des hauts responsables politiques libanais n’a visité les zones résidentielles endommagées par l’explosion, bien que le président Michel Aoun et d’autres aient visité le port. Quelques heures après le départ de Macron de Gemmayzeh, la ministre de la Justice Marie-Claude Najm a tenté de s’y rendre, mais elle a été chassée par les manifestants.

« Démissionne, espèce de criminel !“ Un manifestant lui a crié : « Démissionne, espèce de criminel, tu n’accepterais rien de moins si ta sœur était parmi les victimes“. Alors qu’elle s’apprêtait à répondre, un autre l’a aspergée avec un tuyau d’eau. Elle est partie alors que les manifestants scandaient « Révolution ! » et « Démission ».

Les hôpitaux de Beyrouth étaient toujours débordés par les blessés, et on craignait une recrudescence des cas de coronavirus. Dans un hôpital, Sophie Ajoury, âgée de 4 mois, peut-être la plus petite survivante de l’explosion de Tuedsay, luttait pour sa vie. Elle a souffert de blessures à la tête alors qu’elle allaitait sa mère près d’une fenêtre, l’onde de choc ayant frappé. Son infirmière a déclaré que l’hémorragie externe avait cessé, que la petite fille était réveillée et mangeait, et qu’ils surveillaient son état pour détecter une hémorragie interne.

L’aide d’urgence commençait à arriver au Liban, les pays européens, arabes et asiatiques envoyant des médecins, du matériel médical ou des hôpitaux de campagne. Les Nations Unies ont déclaré jeudi qu’elles débloquaient 9 millions de dollars de leur fonds d’urgence pour le Liban afin de renforcer les hôpitaux et les unités de soins intensifs.

Israël, le Hezbollah et l’équation de la dissuasion après la catastrophe de Beyrouth

La série d’explosions qui a secoué Beyrouth le 4 août 2020 et a fait plus d’une centaine de morts, plusieurs milliers de blessés et des dégâts physiques massifs a aggravé la situation déjà difficile du Liban, qui risque de devenir un état en faillite. A la veille de la catastrophe, le Liban était plongé dans une triple crise : l’effondrement économique, qui a créé des conditions intolérables pour la population ; une crise politique avec un gouvernement paralysé, formé le 20 janvier par le camp du Hezbollah suite aux manifestations des manifestants qui sont descendus dans la rue, mais qui n’a pas apporté de repos suffisant à la situation difficile ; et la crise sanitaire face à la pandémie de coronavirus, qui a contribué à l’effondrement du système de santé et qui doit maintenant se battre avec les blessés de l’explosion du port.

Les ramifications des explosions sont encore en cours et ne sont pas encore tout à fait claires, mais il est possible que la tension croissante entre le Hizbollah et Israël au cours des deux dernières semaines diminue et soit reportée à une date ultérieure, étant donné la nécessité pour le Hizbollah de s’occuper des développements internes au Liban.

Le dernier cycle de violence entre Israël et le Hizbollah a commencé par l’annonce, au nom de l’organisation, de son intention de venger la mort du membre du Hizbollah Ali Kamal Mohsin, tué dans un attentat attribué à Israël le 20 juillet près de l’aéroport de Damas. Ces annonces ont suscité une vigilance et une préparation accrues des FDI le long de la frontière nord. Lorsque le 27 juillet, le Hizbollah a réagi à sa menace et a envoyé une escouade pour traverser la frontière dans la région du Mont Dov afin de tuer des soldats dans un avant-poste de l’IDF, cette dernière a choisi de contrer l’action en tirant des coups de semonce sur l’escouade et en la forçant à se replier au Liban, sans tuer les agents. Dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la défense Benny Gantz ont répété leur avertissement selon lequel la réponse à une nouvelle tentative d’attaque du Hizbollah serait sévère.

La réponse israélienne a été critiquée par certains en Israël, même après que le chef d’état-major des FDI, Aviv Kochavi, ait souligné que l’objectif était de contrecarrer la tentative de pénétration sans tuer personne afin d’éviter une escalade du conflit. Pour sa part, le Hizbollah a nié que l’événement ait eu lieu, et ses porte-paroles ont menacé que l’organisation avait toujours l’intention d’exiger un prix sanglant. Le lien entre la tentative du 3 août par une équipe de quatre hommes de déposer des charges explosives, contrecarrée par l’IDF dans un mouvement qui a tué les agents de l’équipe, et la tension avec le Hizbollah n’est pas clair. Israël pense que l’Iran est derrière l’attaque, et a rapidement réagi en attaquant des cibles de l’armée syrienne. Cet événement met également en évidence l’étroite coopération entre les groupes de l’axe chiite dans la lutte contre Israël, tout en illustrant la différence dans l’équation de la dissuasion entre les fronts syrien et libanais.

La séquence des événements à la frontière libanaise avant les explosions du port de Beyrouth démontre une fois de plus l’importance que le Hizbollah attribue à l’équation de dissuasion existante avec Israël que l’organisation cherche à élargir. Alors que cette équation ne comprenait auparavant qu’une réponse aux opérations israéliennes sur le théâtre libanais, le Hizbollah a cherché au cours de l’année écoulée à empêcher les attaques israéliennes en cours en Syrie, principalement contre les livraisons d’armes au Hizbollah, ajoutant ainsi un autre élément à l’équation.

Le Hezbollah a averti qu’il répondrait à chaque attaque contre ses agents en Syrie, et depuis septembre 2019, Nasrallah a essayé de faire respecter cette équation. Le 1er septembre 2019, un missile antichar a été tiré contre un véhicule des FDI dans la région d’Avivim en réponse à une attaque de drones attribuée à Israël contre le projet de missiles de précision à Dahiya, le fief du Hezbollah à Beyrouth, et à une attaque en Syrie contre une escouade de l’axe chiite sur le point de lancer des drones offensifs contre Israël. Deux membres du Hezbollah ont été tués lors de cette dernière attaque.

Conclusion : Y-a-t-il un espoir pour un renouveau libanais ?

Les mêmes factions – et dans la plupart des cas les mêmes chiffres – dirigent le Liban depuis la guerre civile de 1975-1990, y compris le Hizbollah soutenu par l’Iran. Presque toutes les institutions publiques sont divisées entre les factions, qui les utilisent comme des générateurs de patronage pour elles-mêmes et leurs partisans. Cela signifie qu’elles ont tendance à fermer les yeux sur la corruption, petite ou grande, et que les institutions ne sont guère développées. Même les services de base comme l’électricité et le ramassage des ordures sont un véritable fouillis.

Depuis plus d’une décennie, les fonctionnaires, les groupes de surveillance et les médias libanais ont fait état d’une corruption généralisée au port de Beyrouth, notamment de pots-de-vin et de dissimulation de marchandises aux fins des droits de douane ou des taxes. Un ancien ministre des finances a déclaré que la corruption dans le port coûtait à l’état plus d’un milliard de dollars par an en recettes.

Aussi dysfonctionnelle que soit la démocratie au Liban, tout le monde a intérêt à voir réussir un pays arabe et méditerranéen avec des libertés civiles relativement fortes, des traditions démocratiques et une coexistence multiconfessionnelle. Grâce à leurs solides connexions internationales, la plupart des Libanais aspirent à être liés politiquement, culturellement, économiquement et financièrement à l’Occident traditionnel – l’Europe et l’Amérique du Nord – plutôt qu’à l’Iran, la Russie ou la Chine. Il existe une affinité naturelle entre la plupart des Libanais et l’Occident qui peut jouer en sa faveur. Mais en tant que citoyens d’un petit pays vulnérable situé dans une région dangereuse, les Libanais chercheront aussi, de manière non irrationnelle, des partenaires extérieurs fiables. Aussi frustrant, « nécessiteux » et compliqué que puisse être le Liban, il doit jouer le jeu à long terme et ne pas laisser l’Iran, la Syrie, la Chine ou la Russie exploiter sa faiblesse.

Si les manifestations se sont concentrées sur les questions immédiates de l’emploi, des déchets et des services, elles se déroulent dans un contexte de crise financière imminente. Le Liban, dont le ratio dette/PIB est l’un des plus élevés au monde – plus de 150 % – est depuis longtemps au bord du désastre financier. La capacité du système bancaire à mettre en œuvre une ingénierie financière intelligente pour éviter un plongeon de la falaise semble avoir fait son temps.

Avec le durcissement des restrictions en matière de visas pour l’Europe et les États-Unis, avec la diminution des possibilités d’emploi dans les pays du Golfe, le débouché traditionnel pour la jeunesse libanaise – l’emploi (et peut-être l’émigration) à l’étranger – a perdu son pouvoir de faire rentrer de manière fiable de grandes quantités de devises étrangères dans l’économie libanaise.

Mais le Liban pourra surmonter tous les obstacles qui se trouvent aujourd’hui sur son chemin, si son peuple fier et travailleur arrive à mettre sur scène une nouvelle classe politique jeune, non-sectaire, intègre, et responsable pour engendrer un renouveau tant souhaité par tout le monde. Amen.

