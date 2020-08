Fini le laxisme. Le gouverneur de la province du Haouz a donné ses instructions pour fermer les sites touristiques de Setti Fatma, d’Ourika et d’Imlil dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Des dizaines de véhicules ont été interdits, jeudi matin, d’accéder aux lieux précités, a rapporté le site marrakech7.com qui a publié des images montrant de longues files de voiture de visiteurs dont la plupart ont été obligés de rebrousser chemin vers Marrakech.

Ourika masdouda Publiée par Wissam Simsima sur Jeudi 6 août 2020

La même source a précisé que des barrages de la police et de la gendarmerie royale ont été dressés à l’entrée des sites d’Ourika , de Setti Fatma, et d’Imlil interdisant aux visiteurs d’accéder à ces endroits.

Par ailleurs, ces villégiatures du Haouz étaient très fréquentés, ces derniers jours, par les Marrakchis qui y trouvaient refuge par ce temps de canicule.

Toutefois, comme on le voit sur la vidéo en ligne et qui a fait le buzz, ni les commerçants et moins encore les visiteurs Marrakechis n’ont respecté « la distanciation sociale », obligatoire et nécessaire en ce temps de pandémie, affirme-t-on.

ان هي عادت فياضانات اوريكا سنقول:……. Publiée par Mohammed Sabiri sur Mercredi 5 août 2020

Article19.ma