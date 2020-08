Impair. La Une du journal français Le Monde, édition du mercredi 5 août, a suscité l’indignation et la colère des internautes après avoir affiché une caricature du dessinateur Plantu où il illustre le drapeau libanais par une explosion nucléaire au lieu du traditionnel beau cèdre.

Au lieu de rendre un hommage au peuple libanais meurtri, le dessinateur controversé a fait un dessin « de très mauvais goût » et a provoqué un tollé sur Twitter, affirme-t-on.

Des commentaires négatifs ont fusé sur les réseaux sociaux, condamnant le dessin de Plantu de caricature « sans empathie ni sympathie ».

Tandis qu’un autre affirme que « l’arbre du Liban est un symbole d’éternité et de paix. Et toi tu es le premier abruti à le remplacer par un symbole de la mort ».

Selon le dernier bilan, la double explosion survenue mardi au port de Beyrouth, a coûté la vie à 137 personnes et en a blessé plus de 5000 et plus de 300.000 sans-abris. Les déflagrations dues à un accident, selon la version officielle, ont ravagé une partie de la capitale libanaise, laissant le pays en deuil.

N’y avait-il pas moyen de faire un dessin exprimant un peu mieux la compassion que nous éprouvons tous à l’égard du peuple Libanais? — FalconMammouth (@FalconMammuth) August 5, 2020

L'arbre du Liban est un symbole d'éternité et de paix. Et t'es pas le premier abruti à le remplacer par un symbole de mort. C'est pas un hommage c'est une insulte T'es ni original, ni pertinent ni bienveillant. Supprime — Pigeon Gratuit – Payez les artistes ! (@Pigeongratuit) August 5, 2020

Article19.ma