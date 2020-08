Inquiétude. La pandémie de Covid-19 a aggravé la pénurie en ressources humaines que connaissent les hôpitaux marocains au fur et à mesure qu’augmente le nombre de cas de contamination, particulièrement parmi les personnels de la santé.

La contamination des blouses blanches a augmenté de jour en jour, récemment, mettant sous pression les personnels médical et paramédical, selon le secrétaire général du Syndicat indépendant des médecins du secteur public, El Mountadar Alaoui.

Le responsable syndical a indiqué à Hespress que plusieurs équipes médicales et paramédicales ont récemment été infectées par le nouveau coronavirus « ce qui aggrave la pénurie des ressources humaines ».

El Mountadar a souligné que la mise en quarantaine imposée au personnel médical contaminé « aggravera encore plus » la pénurie en ressources humaines.

« Ceci se traduira par une forte pression sur le personnel encore en activité qui doit combler ce manque », a-t-il relevé.

+ Nous sommes sur le point de dépasser la capacité hospitalière +

Le secrétaire général du Syndicat indépendant des médecins du secteur public a précisé qu’au cours de « la semaine dernière, uniquement, au moins 60 cas (de contamination) ont été enregistrés parmi le personnel du CHU de Fès, un nombre qui pourrait encore augmenter, sans parler des cas enregistrés dans d’autres établissements hospitaliers ».

Pour ce qui est de l’augmentation des cas d’infections enregistrée au cours des derniers jours, il a affirmé: « Nous sommes sur le point de dépasser la capacité hospitalière (disponible), et il deviendra impératif de traiter les patients chez eux ».

Et d’ajouter: « le personnel médical se bat depuis 5 mois contre ce virus et a fait ce qu’il fallait… Nous sommes dans une guerre contre le virus et l’armée blanche a été et continuera d’être sur le front, notamment dans le secteur public, qui est devenu le plus important dans cette bataille ».

Selon El Mountadar, cette crise sanitaire pourrait aussi avoir un impact « psychologique » sur les personnels médicaux et paramédicaux qui ont besoin d’être soutenus.

Le responsable syndical a enfin appelé les citoyens à respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, l’observation de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène.

Article19.ma