Événement. SundanceTV vient d’annoncet son tout premier concours de courts métrages dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), après le succès de l’édition sud-africaine de l’année dernière. Les films des lauréats de 2020 et des trois finalistes seront diffusés sur SundanceTV plus tard dans l’année.

L’affilié régional de la chaîne, beIN, sera le partenaire officiel, et le partenaire culturel, l’Institut du film de Doha (DFI), soutiendra la compétition en mettant en relation des cinéastes établis et des cinéastes en herbe avec la compétition de SundanceTV.

« Le concours de courts-métrages de SundanceTV incarne le véritable esprit de la chaîne elle-même », a déclaré Harold Gronenthal, vice-président exécutif, programmation et marketing d’AMC Networks International. « En offrant une plate-forme pour la narration indépendante, il dévoile les talents nouveaux et émergents.

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec beIN, la filiale exclusive de SundanceTV pour la région MENA, et l’Institut du film de Doha, un acteur majeur de l’industrie cinématographique régionale ».

Le prix du jury pour le concours de courts métrages de SundanceTV 2020 sera jugé sur la base d’un certain nombre de critères, notamment la créativité, la qualité du divertissement, l’originalité du scénario et la valeur de la production.

Les gagnants seront annoncés en novembre, et leurs films seront diffusés sur SundanceTV sur la chaîne beIN 75 dans la région MENA, plus tard dans l’année. Le jury sera dirigé par Gronenthal et d’autres jurés, dont les noms ainsi que les prix du concours seront annoncés prochainement.

Les soumissions au concours de courts métrages de SundanceTV2020 peuvent être effectuées du 04 août au 18 octobre sur https://www.bein.net/en/sundancetvshorts/. Les candidatures peuvent être soumises par le producteur ou le réalisateur, qui doit fournir une preuve de résidence dans la région MENA.

Les films ne doivent pas durer plus de 15 minutes et doivent être sous-titrés en anglais si l’anglais n’est pas la langue parlée. La compétition SundanceTV Shorts est ouverte à tous ceux qui ont une histoire à partager, que le court métrage ait été produit avec un équipement sophistiqué ou avec un téléphone portable. Les candidatures doivent respecter le cahier des charges officiel de SundanceTV et les exigences techniques, disponibles sur le site web.

Un porte-parole de beIN MEDIA GROUP a déclaré à propos de ce partenariat : « Nous sommes ravis de soutenir la première compétition de courts métrages de SundanceTV dans la région et de constituer une plateforme pour les talents cinématographiques arabes. Ce partenariat reflète notre foi dans le savoir-faire des cinéastes arabes et notre engagement à offrir un contenu de classe mondiale. Nous sommes honorés de faire partie d’une initiative qui promet de mettre à disposition une plateforme mondiale pour un contenu culturellement pertinent par des cinéastes arabes locaux ».

Le porte-parole a ajouté : « En tant que diffuseur officiel de SundanceTV dans la région MENA, nous pensons que c’est une occasion en or pour les cinéastes émergents d’utiliser cette plateforme en participant au concours de courts métrages de SundanceTV. C’est une chance pour les scénaristes de partager des histoires liées à leur communauté, leur environnement et leur vie quotidienne, avec des millions de téléspectateurs à travers le monde ».

Fatma Hassan Alremaihi, directrice générale de l’Institut du film de Doha, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, l’Institut du film de Doha a travaillé sans relâche pour soutenir les talents cinématographiques arabes et donner à la prochaine génération de scénaristes les moyens de trouver leur voix et de toucher un public mondial. Nous sommes fiers de participer à cette initiative passionnante, qui partage ce même esprit et souligne l’importance croissante des scénarios arabes sur la scène mondiale. C’est une période passionnante pour le cinéma arabe, et nous sommes impatients de travailler avec SundanceTV et beINpour proposer des histoires originales de notre région qui trouvent un écho dans le monde entier ».

Article19.ma