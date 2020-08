Violence ou simple accident? Deux déflagrations, dont l’origine n’était pas connue dans l’immédiat, ont été entendues dans plusieurs secteurs Beyrouth, ce mardi après-midi, selon l’AFP.

« Les vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats…et des nuages de fumée orange s’élèvent au dessus de Beyrouth et des images de personnes coincées sous des décombres, certaines couvertes de sang ont été diffusées par des médias locaux, selon l’AFP.

Selon des informations préliminaires, l’incident serait le résultat d’un accident au port de Beyrouth, ajoute la même source.

Aftermath of the explosion in Beirut (via WhatsApp) pic.twitter.com/J0Clr3m53q — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 4, 2020

Smoke can be seen billowing from the port area of #Lebanon’s #Beirut from a possible explosion, according to multiple reports.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/DVx2JYorQP — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

+ Des dizaines de victimes et gros dégâts +

🔴 La seconde #explosion de #Beyrouth, qui a fait des dizaines de victimes et des dégâts importants, aurait été causée par l’incendie dans un magasin de matériaux hautement explosifs dont du #nitrate_de_sodium. Le matériel avait été confisqué sur un bateau il y a des mois #Liban pic.twitter.com/0XR5NLODrE — Global Impact Intelligence (@GlobalImpactIn2) August 4, 2020

Article19.ma