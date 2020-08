C’est du domaine public. L’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos 1er a décidé de s’exiler suite à une enquête judiciaire en Espagne sur une affaire de millions de dollars qui auraient été secrètement versés à l’ancien souverain par l’Arabie saoudite.

Par ailleurs, selon l’AFP, en Suisse, le procureur général du canton de Genève, Yves Bertossa, enquête de son côté sur le transfert de 100 millions de dollars vers un compte ouvert au nom de la fondation panaméenne Lucum, appartenant à l’ancien roi d’Espagne.

Cet argent est un « cadeau » de la part de l’ancien roi d’Arabie saoudite, Abdallah 1er, dit-on.

En Espagne, le dossier de cette affaire avait été ouvert en septembre 2018 à la suite de la publication d’enregistrements de l’ancienne maîtresse de Juan Carlos, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, qui affirmait que le souverain avait encaissé une commission pour la concession d’un contrat de 6,7 milliards d’euros pour la construction d’une train à grande vitesse entre La Mecque et Médine à un consortium d’entreprises espagnoles.

« Il s’agirait d’un éventuel délit de corruption dans les transactions commerciales internationales », avait alors signalé le parquet.

Dans un second temps, l’enquête s’intéresse également à une valise contenant 1,9 million de dollars que l’ancien chef d’État aurait reçue de la part du roi de Bahreïn. L’argent a lui aussi été encaissé sur le compte suisse.

+ Le roi émérite sauve la monarchie en se retirant …Lettre à son fils +

L’ex-roi d’Espagne a annoncé sa décision de quitter l’Espagne dans une lettre adressée à son fils, le souverain Felipe VI, citée par la Maison Royale:

«Votre Majesté, cher Felipe :

Avec la même volonté de service à l’Espagne qui a inspiré mon règne et face à la répercussion publique que certains événements passés dans ma vie privée engendrent, je souhaite t’exprimer ma volonté absolue à contribuer à faciliter l’exercice de tes fonctions, et de la tranquillité que requiert ta haute responsabilité. Mon héritage et ma propre dignité en tant que personne l’exigent de moi.

Il y a un an, j’ai exprimé ma volonté et mon désir d’arrêter de développer des activités institutionnelles. Guidé à présent par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions, et à toi en tant que Roi, je t’informe de ma décision réfléchie de m’exiler, en cette période, en dehors de l’Espagne.

Une décision que je prends avec un sentiment profond, mais avec une grande sérénité. Je suis roi d’Espagne depuis près de quarante ans et pour tous, j’ai toujours voulu le meilleur pour l’Espagne et pour la Couronne.

Avec ma fidélité pour toujours.

Avec tendresse et l’affection de toujours, ton père. »

+ La réaction de Felipe VI à l’exil de son père +

La Maison royale espagnole a également publié un communiqué reprenant la réaction officielle du roi Felipe à cette annonce choc.

Le roi Felipe VI indique avoir un « profond respect » pour Juan Carlos et lui montre « sa gratitude pour sa décision ». Le roi Felipe « tient à souligner l’importance historique du règne de son père, en tant qu’héritage et œuvre politique et institutionnelle au service de l’Espagne et de la démocratie; et en même temps, il veut réaffirmer les principes et les valeurs sur lesquels il se fonde, dans le cadre de notre Constitution et du reste du système juridique. »

Le 2 juin 2014, Juan Carlos annonçait son abdication. L’abdication a été signée par les Cortes et rendue effective le 18 juin. Devenu roi émérite, il a décidé de se retirer de la vie publique en 2019.

C’est une corrida organisée le 2 juin 2019 qui fut choisie pour dernière apparition officielle de Juan Carlos avant de se retirer de la vie publique. Son épouse, la reine émérite Sofía, quant à elle, a continué à assurer sa présence à des engagements officiels.

L’ex-roi d’Espagne n’a pas dévoilé le pays qu’il a choisi comme destination finale pour son exile.

Article19.ma