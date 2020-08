Il est difficile d’échapper au sentiment que c’est un moment particulièrement humiliant pour l’Amérique. En tant que citoyens du monde que les États-Unis ont créé, nous sommes habitués à écouter ceux qui détestent l’Amérique, l’admirent et la craignent (parfois tous en même temps). Mais avoir de la pitié pour l’Amérique ? Celle-ci est nouvelle, même si la schadenfreude* est douloureusement myope. Si c’est l’esthétique qui compte, les États-Unis d’aujourd’hui ne ressemblent tout simplement pas au pays auquel le reste d’entre nous devrait aspirer, qu’ils devraient envier ou reproduire.

Vulnérabilité américaine

Même dans les moments précédents de vulnérabilité américaine, Washington régnait en maître. Quel que soit le défi moral ou stratégique auquel il était confronté, on avait le sentiment que son dynamisme politique était à la hauteur de sa puissance économique et militaire, que son système et sa culture démocratique étaient si profondément enracinés qu’il pouvait toujours se régénérer. C’était comme si l’idée même de l’Amérique importait, un moteur qui la faisait tourner, quels que soient les autres pépins qui existaient sous le capot. Aujourd’hui, quelque chose semble changer. L’Amérique semble embourbée, sa capacité même à rebondir est remise en question. Une nouvelle puissance est apparue sur la scène mondiale pour défier la suprématie américaine – la Chine – avec une arme que l’Union soviétique n’a jamais possédée : la destruction économique mutuelle assurée.

Contrairement à l’Union soviétique, la Chine est capable d’offrir une certaine richesse, un certain dynamisme et un certain progrès technologique – bien qu’il ne soit pas encore du même niveau que les États-Unis – tout en étant protégée par un rideau de soie de l’incompréhension culturelle et linguistique occidentale. En revanche, si l’Amérique était une famille, ce serait le clan Kardashian, vivant sa vie à la lumière d’un public mondial et ébahi – ses allées et venues, ses défauts et ses contradictions, à la vue de tous. Aujourd’hui, de l’extérieur, il semble que cette famille étrange, dysfonctionnelle, mais très réussie, souffre d’une sorte de rupture totale ; ce qui a fait la grandeur de cette famille ne suffit apparemment plus à empêcher son déclin.

État défaillant

Depuis des générations, les États-Unis sont considérés par une grande partie du monde comme un phare infaillible de force et de puissance, grâce à leurs prouesses économiques, militaires et sociales. Aujourd’hui, le pays est loin d’être dominant. Au lieu de cela, l’Amérique présente tous les indicateurs clés que les experts politiques utilisent pour caractériser un état défaillant – le genre de nation au bord du gouffre que vous auriez pu trouver à l’ère post-soviétique ou dans les régions déchirées par la guerre en Afrique et au Moyen-Orient.

L’idée que la plus ancienne démocratie du monde puisse échouer était, jusqu’à récemment, « impensable pour tous sauf pour les critiques les plus radicaux », déclare George Rennie, expert en politique américaine et en relations internationales à l’université de Melbourne. Mais si l’on se base sur les mesures les plus courantes dont disposent les politologues, il y a des signes évidents que la superpuissance est en difficulté, dit-il.

« Les États-Unis obtiennent de moins en moins de résultats sur les principaux indicateurs de la défaillance de l’État – conflits ethniques et de classe, recul démocratique et institutionnel, et autres indicateurs socio-économiques, notamment les soins de santé et les inégalités », a écrit M. Rennie dans un article pour The Conversation. « Le pays est en crise – convulsé par les émeutes et les protestations, poussé par un virus qui a galopé loin des personnes chargées de le superviser, et se dirigeant vers une élection présidentielle dirigée par un homme qui a peut-être divisé la nation comme aucun autre avant lui », ajoute-t-il.

Si vous allez sur Google et que vous tapez « America is failing (L’Amérique est en échec) », vous recevrez une pléthore de pièces d’analyse remontant à la naissance du moteur de recherche. « Nous sommes déjà passés par là », explique Dr Gorana Grgic du Centre d’études américaines de l’Université de Sydney. « Au cours du dernier demi-siècle, il y a eu ces vagues de débats sur le déclin des États-Unis, après la guerre du Vietnam, pendant la tourmente économique de la fin des années 1980 et du début des années 1990, après le 11 septembre, pendant la crise financière mondiale, donc cette conversation n’est pas nouvelle », renchérit-elle.

Il est vrai que l’Amérique a été confrontée à de graves problèmes liés à ces indicateurs d’un état défaillant – mais peut-être pas tous en même temps. « Nous sommes maintenant au milieu de toutes ces choses qui se produisent en même temps », a déclaré Dr Grgic.

Mais des décennies d’inaction pour remédier aux défaillances systémiques, en particulier en ce qui concerne les inégalités sociales, se sont accumulées. Et cette inégalité croissante au sein d’une grande partie de la population américaine ajoute une dynamique différente aux défis auxquels le pays est confronté. « C’est extrêmement préoccupant », a déclaré le Dr Grgic. « L’inégalité s’est aggravée depuis un certain temps. Il y a un écart croissant entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas. Ceux qui ont amassent des richesses à un rythme beaucoup plus élevé. Il n’y a pas eu de mouvement positif sur ces fronts » a-t-elle ajoutée.

Opprimé et divisé

Les conflits ethniques et de classe constituent l’un des plus grands défis pour la partie « unie“ “des États-Unis », a déclaré M. Rennie. Les manifestations « Black Lives Matter » ont vu des centaines de milliers de personnes descendre dans la rue, en colère contre la brutalité policière à l’encontre des Afro-Américains. Bien que les manifestations aient eu lieu en réaction aux événements actuels, elles sont plus probablement le signe d’un long basculement dû à l’aggravation des inégalités et de la pauvreté qui exacerbe les tensions raciales.

« L’expérience de nombreux Noirs américains est révélatrice », a déclaré M. Rennie. Ils se sentent « criminalisés à la naissance, et lorsque cette perception atteint une masse critique au sein d’une population suffisamment importante, les États échouent » a-t-il ajouté.

De même, le recul généralisé des restrictions sur les coronavirus dans les États du sud, dont certains ont vu des manifestants armés prendre d’assaut des bâtiments gouvernementaux, est aussi un inconvénient plus qu’immédiat. C’est un signe que les populations des classes moyennes et inférieures, qui se remettent encore des ravages économiques de la crise financière mondiale, sont au-delà du point de rupture.

Avant que la crise du coronavirus ne s’installe, l’Amérique avait atteint un taux de chômage record et son économie continuait de croître à un rythme rapide. Mais comme le souligne M. Rennie, une grande partie de cette richesse et de cette prospérité a été absorbée principalement par ceux qui se trouvent au sommet de la montagne. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse, la classe moyenne américaine se réduit et les 1 % les plus riches se taillent une part plus importante du gâteau.

« Par exemple, le salaire des PDG est passé de 20 fois le salaire moyen des travailleurs en 1965 à 278 fois leur salaire en 2018 », a-t-il déclaré. En termes réels, seuls les diplômés de l’enseignement supérieur ont vu leur salaire augmenter en tant que groupe depuis 1979, et ce alors que 21 % des enfants américains vivent dans la pauvreté. De plus, les résultats de santé des Américains sont très médiocres par rapport aux autres pays de l’OCDE, bien qu’ils aient les coûts de santé par habitant les plus élevés au monde, alors que tous les Américains pauvres « s’appauvrissent relativement, c’est un problème qui touche de manière disproportionnée les Noirs américains“, a-t-il souligné.

Et lorsque la colère atteint une masse critique et que les personnes de couleur privées de leurs droits se replient, comme cela a été le cas ces dernières semaines, cela sème ironiquement une nouvelle division raciale. Les pauvres Américains blancs semblent « de plus en plus enclins à lutter contre les injustices perçues des autres groupes ethniques », a déclaré M. Rennie. Ils le font en s’opposant à des groupes privés de leurs droits politiques et économiques, plutôt qu’au système de pouvoir qui les maintient dans la misère.

Des institutions qui s’effondrent

Si l’Amérique était un tableau de bord de voiture, il y aurait des feux clignotants pour avertir de l’érosion des institutions démocratiques critiques. C’est l’avis de M. Rennie, qui estime que la « déconnexion de la richesse » contribue à rendre la politique moins représentative.

Une analyse menée l’année dernière a révélé que la valeur nette moyenne des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants était de 500 000 dollars. C’est cinq fois la valeur médiane des ménages aux États-Unis. Il y a 76 politiciens fédéraux qui ont une valeur nette supérieure à 3 millions de dollars.

Le plus riche, Greg Gianforte, un membre républicain du Congrès du Montana, vaut 135 millions de dollars, tandis que le sénateur Mark Warner, un démocrate représentant la Virginie, vaut 90 millions de dollars. Selon le journal RollCall, la richesse collective des politiciens a augmenté d’un cinquième en deux ans pour atteindre 2,4 milliards de dollars.

M. Rennie a déclaré qu’il existe des preuves significatives que « la majorité des citoyens ne sont pas représentés » par la démocratie. « Le récit racial en noir et blanc des malheurs de l’Amérique passe à côté d’un point important, mais encore plus important », a-t-il déclaré. « Alors qu’il ne fait aucun doute que les Noirs américains souffrent de manière disproportionnée, une majorité croissante est perdante, quelle que soit sa race », a-t-il ajouté.

La capacité des gouvernements à faire bouger les choses a également diminué de manière significative. Dans son livre “First-Class Passengers on a Sinking Ship“, l’auteur Richard Lachmann, également professeur à l’université d’Albany-SUNY, a écrit que l’échec dans un certain nombre de domaines est évident depuis des décennies. « Les dépenses d’infrastructure ont stagné alors que les ponts s’effondrent, que les conduites d’eau et d’égout et les barrages éclatent, que le trafic aérien et routier est de plus en plus difficile et que les trains de passagers sur un réseau qui se rétrécit luttent pour atteindre les vitesses du début du XXe siècle », a déclaré M. Lachmann.

Les résultats des élèves du primaire, du secondaire et de l’université ont chuté des premiers rangs. Les étudiants américains, qui fréquentent des écoles de plus en plus délabrées, obtiennent de moins bons résultats que leurs pairs dans des pays où les niveaux de revenus ou les dépenses d’éducation sont bien plus faibles. « Les États-Unis dépensent beaucoup dans deux secteurs, la santé et l’armée, mais leur position relative dans ces deux domaines est en baisse depuis des décennies », a ajouté M. Lachman.

Les Américains paient plus pour les soins de santé et les médicaments qu’ailleurs dans le monde, même s’ils vont moins souvent chez le médecin et passent moins de jours à l’hôpital, écrit-il. Les États-Unis se classent au 34e rang des nations en matière d’espérance de vie. Le système de santé dépense plus de deux fois plus en frais administratifs que tout autre pays de l’OCDE. En ce qui concerne le succès de l’autre activité la plus coûteuse du pays – la défense – Lachmann a déclaré que l’Amérique était unique parmi les puissances dominantes en raison de ses « échecs répétés à atteindre des objectifs militaires » au cours des dernières décennies. « L’armée américaine est devenue de moins en moins capable de gagner des guerres, alors même que son avantage en termes de dépenses et de quantité et de sophistication de ses armements s’est élargi par rapport à ses rivaux actuels et potentiels pour atteindre un niveau sans précédent dans l’histoire du monde » a-t-il ajouté.

La polarisation politique est également pire que jamais, a déclaré le Dr Grgic, bien qu’elle ne cesse de s’aggraver depuis un certain temps. Au cours de « l’âge d’or du bipartisme », au milieu du XXe siècle, il n’était pas rare de voir des hommes politiques franchir les lignes de parti. Cette époque est pratiquement révolue. « Si vous examinez les résultats des votes au Congrès américain, vous constatez vraiment cette discipline de parti et une incapacité à trouver un juste milieu », a-t-elle déclaré. Cela a maintenant atteint un point de basculement. Les deux partis sont très éloignés l’un de l’autre parce qu’ils s’adressent en grande partie à des électeurs différents. « Cela a atteint un point de fièvre. Mais Donald Trump n’est pas à la hauteur. Les causes étaient là depuis très longtemps » a-t-elle souligné.

Il est facile de blâmer le président Trump

Beaucoup sont probablement tentés de rejeter immédiatement la responsabilité des malheurs actuels de l’Amérique sur le président Donald Trump. Mais le Dr Grgic a déclaré que « l’histoire n’a pas commencé en 2016 » et que les défis auxquels la nation est confrontée sont « les symptômes d’une maladie très profondément enracinée ». Les réductions d’impôts, la réforme de l’impôt sur les sociétés et la déréglementation de l’industrie n’ont pas réussi à améliorer les moyens de subsistance des Américains moyens, a déclaré Dr Grgic. « C’est quelque chose de très structurel et qui remonte à bien avant Trump, bien avant Obama, avant Bush… ce n’est pas nouveau mais ça s’aggrave », a-t-elle ajoutée. Ce que nous voyons maintenant est révélateur de décennies et décennies de problèmes énormes qui n’ont pas été abordés.

L’inégalité raciale est également aggravée par des systèmes qui rendent difficile la sortie de la pauvreté et l’accumulation de richesses. M. Rennie a reconnu que les gouvernements successifs se sont montrés « incapables de répondre et d’écouter leurs citoyens ». « La détérioration intérieure de la plus grande superpuissance nucléaire et militaire du monde s’avérerait sans précédent et effrayante au-delà de toute analyse rationnelle », a-t-il déclaré. Le défi est maintenant de savoir si la plus ancienne démocratie continue du monde peut être à la hauteur de ses propres idéaux.

Toutefois, pour beaucoup d’Américains, Donald Trump ne se voit pas comme un leader mais comme le chef d’un pays fait de partisans et d’ennemis, qu’il verra violemment soumis. Les protestations en réaction à la mort de George Floyd ont été différentes, elles ont changé l’histoire du pays. Pendant 24 heures, l’Amérique a cessé de ressembler au pays de la liberté et a commencé à ressembler davantage à une sinistre dictature fasciste. Des unités militaires équipées de baïonnettes de 15 cm de et d’AR-15, mais sans badge, sont apparues sur les marches du Lincoln Memorial, ressemblant à des soldats de l’Empire contre-attaque.

Puis, sur ordre du président, des citoyens américains qui protestaient pacifiquement et exerçaient leurs droits au titre du Premier amendement ont été violemment attaqués à l’aide de grenades éclair, de bombes lacrymogènes, de matraques et de balles en caoutchouc mortelles par des policiers et des militaires masqués.

Sur ordre du président Donald Trump, des agents de la police des parcs, des services secrets, du département de la sécurité intérieure et d’autres agences ont commencé à confronter violemment leurs concitoyens. Une vidéo montre que la police a attaqué tout le monde sans discrimination avec leurs boucliers et leurs matraques, y compris les jeunes, les vieux, les choqués et la presse internationale en tournage, qui fuyaient tous soudainement pour sauver leur vie.

La fuite des informations selon lesquelles Trump et sa famille avaient été évacués de la Maison Blanche vers un bunker souterrain secret l’avait mis en colère, car cela les faisait passer pour une famille kleptocrate en fuite dans les derniers jours d’une dictature mal aimée. L’hashtag #BunkerBoy a commencé à se propager sur Twitter avec des images d’anciens dirigeants autoritaires destitués.

Il est étonnant de constater que 80 % des Américains ont maintenant le sentiment que le pays est hors de contrôle. Ils sont bouleversés et craintifs et cherchent à prendre le leadership. Mais la réponse de Trump à leur chagrin a été de les faire exploser avec des munitions à effet paralysant, puis de se rendre à pied dans une église qu’il ne fréquente pas pour y brandir un livre qu’il ne lit pas.

La pandémie de coronavirus pourrait marquer le dernier déplacement de la puissance mondiale au détriment des États-Unis

En 1994, à l’occasion de son 90ème anniversaire, le légendaire diplomate George Kennan, architecte de la politique américaine d’endiguement de la Guerre froide, a déclaré, dans un discours retraçant sa vie et son époque, « C’est avant tout par l’exemple, jamais par un précepte, qu’un pays comme le nôtre exerce son influence la plus utile au-delà de ses frontières ».

La réponse américaine au coronavirus, si différente de toutes les crises auxquelles le pays a été confronté pendant plus d’un siècle, et le pays fournit un très mauvais exemple, et en conséquence, son influence à l’étranger diminue jusqu’à un point historiquement bas – si bas qu’il pourrait connaître un basculement de la puissance géopolitique loin des États-Unis et de ses alliés.

L’influence américaine avait déjà diminué pour une multitude de raisons : l’effondrement des blocs de pouvoir (qui nous a donné un moyen de pression dans la compétition de la Guerre froide), la montée des groupes terroristes et des milices sectaires (qui ne peuvent pas être réprimés par des moyens militaires conventionnels), l’augmentation des investissements chinois et la pression en Asie et au-delà. Toutes ces tendances ont été accélérées, parfois délibérément, par le président Donald Trump, qui a désavoué ou déserté ses alliés traditionnels, embrassé des régimes autoritaires et hésité dans sa réponse à la montée de la Chine, qui est passée d’une obéissance obséquieuse à des guerres commerciales autodestructrices.

Malgré cela, jusqu’à récemment, le retrait de M. Trump des méthodes des présidents précédents n’a fait que mettre en évidence l’estime et la puissance de l’Amérique. Son comportement a alarmé tant d’alliés parce qu’ils souhaitaient désespérément le retour du leadership américain – et a ravi tant d’adversaires parce qu’ils pouvaient se tailler de nouvelles voies d’influence en l’absence de ce leadership.

Aujourd’hui, cependant, Trump a conduit son pays au bord du gouffre. Pour diriger ou inspirer, un pays doit offrir un modèle – un « exemple », comme l’a dit Kennan, de ce que son leadership, ses valeurs ou son système politique peuvent produire. Et face au coronavirus, l’Amérique montre que, pour l’instant du moins, elle n’offre rien ou presque.

Le New York Times et le Washington Post ont rapporté de longues et passionnantes histoires sur la lenteur avec laquelle Trump a réagi à la pandémie, en ignorant les avertissements des scientifiques et des hauts fonctionnaires. Même aujourd’hui, pleinement saisi de l’urgence, il n’a aucun plan pour minimiser les dégâts ou relancer l’économie. Il a nommé deux équipes de conseillers – et est sur le point d’en nommer une troisième – ce qui ne fait qu’exacerber les rivalités personnelles et bureaucratiques. Il continue à se défiler de ses responsabilités de chef de l’exécutif, laissant les gouverneurs des états aux ressources insuffisantes se chamailler entre eux dans des guerres d’enchères pour les rares fournitures médicales.

Ses mauvaises relations avec les gouvernements étrangers ont entravé la coopération internationale qui favorise généralement la résolution de ces crises (bien que les scientifiques forment des consortiums de leur propre chef). Il a même essayé d’acheter une société de recherche allemande qui travaillait sur un vaccin, dans l’optique de limiter son produit aux acheteurs américains – une tentative très médiatisée qui pourrait se retourner contre lui si l’Allemagne ou un autre pays parvenait à mettre au point un vaccin en premier.

Le mal américain

Un atterrissage en douceur pour l’Amérique dans 40 ans ? Ne pariez pas là-dessus. La disparition des États-Unis en tant que superpuissance mondiale pourrait survenir bien plus rapidement que ce que l’on imagine. Si Washington craint 2040 ou 2050 comme fin du siècle américain, une évaluation plus réaliste des tendances nationales et mondiales suggère qu’en 2025, tout pourrait être terminé.

Malgré l’aura de toute-puissance que projettent la plupart des empires, un regard sur leur histoire devrait nous rappeler qu’ils sont des organismes fragiles. Leur écologie du pouvoir est si délicate que, lorsque les choses commencent à aller vraiment mal, les empires se défont régulièrement à une vitesse impie : un an seulement pour le Portugal, deux ans pour l’Union soviétique, huit ans pour la France, 11 ans pour les Ottomans, 17 ans pour la Grande-Bretagne et, selon toute vraisemblance, 22 ans pour les États-Unis, à compter de l’année cruciale 2003.

Les historiens de demain identifieront probablement l’invasion de l’Irak par l’administration Bush en 2003 comme le début de la chute de l’Amérique. Cependant, au lieu de l’effusion de sang qui a marqué la fin de tant d’empires passés, avec des villes incendiées et des civils massacrés, cet effondrement impérial du 21èmesiècle pourrait se produire relativement discrètement par le biais des vrilles invisibles de l’effondrement économique ou de la cyberguerre.

Mais n’ayez aucun doute : lorsque la domination mondiale de Washington prendra enfin fin, il y aura des rappels quotidiens douloureux de ce qu’une telle perte de pouvoir signifie pour les Américains dans tous les domaines. Comme une demi-douzaine de nations européennes l’ont découvert, le déclin impérial a tendance à avoir un impact remarquablement démoralisant sur une société, entraînant régulièrement au moins une génération de privations économiques. Lorsque l’économie se refroidit, les températures politiques augmentent, ce qui provoque souvent de graves troubles intérieurs.

Les données économiques, éducatives et militaires disponibles indiquent qu’en ce qui concerne la puissance mondiale des États-Unis, les tendances négatives s’accumuleront rapidement d’ici 2025 et atteindront probablement une masse critique au plus tard en 2030. Le siècle américain, proclamé si triomphalement au début de la Seconde Guerre mondiale, sera en lambeaux et s’éteindra d’ici 2025, sa huitième décennie, et pourrait appartenir à l’histoire d’ici 2030.

Fait significatif, en 2008, le Conseil national du renseignement américain a admis pour la première fois que la puissance mondiale de l’Amérique était effectivement sur une trajectoire de déclin. Dans l’un de ses rapports prospectifs périodiques, Tendances mondiales 2025, le Conseil a cité « le transfert de la richesse et de la puissance économique mondiales actuellement en cours, en gros de l’Ouest vers l’Est » et « sans précédent dans l’histoire moderne », comme le principal facteur du déclin de la « force relative des États-Unis – même dans le domaine militaire ». Comme beaucoup à Washington, cependant, les analystes du Conseil ont anticipé un très long, très doux atterrissage pour la prééminence mondiale américaine, et ont nourri l’espoir que d’une manière ou d’une autre les États-Unis « conserveraient longtemps des capacités militaires uniques… pour projeter la puissance militaire dans le monde » pour les décennies à venir.

Pas de chance. Selon les projections actuelles, les États-Unis se retrouveront en deuxième position derrière la Chine (déjà la deuxième économie mondiale) en termes de production économique vers 2026, et derrière l’Inde d’ici 2050. De même, l’innovation chinoise est en passe de devenir le leader mondial des sciences appliquées et de la technologie militaire entre 2020 et 2030, au moment même où l’offre actuelle de brillants scientifiques et ingénieurs américains prend sa retraite, sans être remplacée par une jeune génération peu instruite.

D’ici à 2025, selon les plans actuels, le Pentagone fera une passe militaire pour un empire mourant. Il lancera une triple canopée mortelle de robotique aérospatiale avancée qui représente le dernier espoir de Washington de conserver sa puissance mondiale malgré son influence économique décroissante. Cette année-là, cependant, le réseau mondial de satellites de communication de la Chine, soutenu par les superordinateurs les plus puissants du monde, sera également pleinement opérationnel, fournissant à Pékin une plate-forme indépendante pour l’armement de l’espace et un puissant système de communication pour les attaques de missiles ou les cyberattaques dans tous les quadrants du globe.

Comment l’Amérique pourrait-t-elle s’effondre ?

Lors de la fin des temps américains, le gouvernement prendra l’une des deux formes suivantes. La première est que le fédéralisme cède la place à un gouvernement central tout-puissant. L’autre option est la décentralisation – en l’absence d’un intérêt national unificateur, les États-Unis d’Amérique se fragmenteront et seront supplantés par la gouvernance régionale.

Les prédictions sur l’effondrement de l’Amérique moderne en disent généralement plus sur l’orateur que sur la situation du pays. Igor Panarin, le politologue russe qui pense que les États-Unis se briseront en six morceaux en 2010, semble extrapoler à partir de ce qui est arrivé à l’Union soviétique. Le gouverneur du Texas, Rick Perry, qui s’est prononcé en faveur de la sécession lors d’un rassemblement organisé à l’occasion d’une journée des impôts, a moins prédit la chute de l’Amérique qu’il n’a nourri une foule en délire en disant « Sécession ». « Si Washington continue à faire un pied de nez au peuple américain », a déclaré Perry, « vous savez, qui sait ce qui pourrait en résulter ».

Eric Zuelow, professeur d’histoire à l’Université de Nouvelle-Angleterre et rédacteur en chef du Nationalism Project, affirme que les « voix fortes » comme celle de Perry renforcent la grandeur du pays. Le fait que nous puissions débattre de la légitimité de notre pays est un signe de santé nationale. Pour que les Etats-Unis tombent en morceaux, dit Zuelow, il faudra que les Américains en viennent à croire qu’ils ne sont plus des Américains.

Il n’a pas toujours été certain que les états seraient aussi unis qu’ils le sont aujourd’hui. Dans An “Empire Wilderness“, Robert D. Kaplan explique que James Madison, l’un des auteurs des “Federalist Papers“, a envisagé l’Amérique comme « un énorme espace géographique avec une gouvernance mais sans patriotisme, dans lequel le gouvernement fédéral serait un simple « arbitre », arbitrant des intérêts concurrents ». Il existe des différences régionales et idéologiques dans les États-Unis modernes : Les habitants du Sud profond et du Nord-Ouest du Pacifique mangent des aliments différents, ont des accents différents et (en généralisant) ont des modes de vie et des valeurs différentes.

Mais par rapport à un endroit comme l’URSS, une nation construite avec une immense diversité régionale, les États-Unis sont étroitement liés par leurs origines partagées, une langue et une culture communes, et une croyance largement répandue dans les mythologies du pays (exceptionnalisme américain, autonomie et mobilité sociale). En période de danger, les Américains se serrent les coudes. Après le 11 septembre, Zuelow a déclaré : « Peu importe où vous étiez dans le pays, la réponse a été « Nous avons été attaqués ». … Ce n’était pas le cas, nous mangeons du gruau et nous mangeons du saumon ».

Quels genres de pays s’effondrent ? Jason Sorens, un politologue de l’université de Buffalo qui étudie les mouvements sécessionnistes contemporains, dit que l’ethnicité, l’économie et l’idéologie entrent toutes en jeu. Le point faible des sécessionnistes se situe généralement dans une région où une minorité est intégrée et qui a une langue commune et une histoire d’indépendance antérieure. La Lettonie et la Lituanie remplissent ces conditions, tout comme les Serbes de Bosnie et les Québécois du Canada. Selon les modèles de Sorens, il n’est pas surprenant qu’il n’y ait pas de mouvements à grande échelle pour briser les États-Unis – le pays est trop prospère et trop cohésif. (Le Free State Project de Sorens – une initiative visant à amener les libertaires à envahir le New Hampshire et à influencer la politique locale – n’est « pas un mouvement sécessionniste », dit-il, bien qu' »il y ait beaucoup de gens [dans le projet] qui soutiendraient cela en dernier recours »).

Cela ne veut pas dire que tous ceux qui vivent en Amérique sont satisfaits de l’état de l’union. Comme l’indique la « liste des propositions de sécession d’états américains » de Wikipedia, les groupes qui veulent que le pays se sépare ne manquent pas. Le sécessionnisme américain, cependant, est moins un mouvement populiste qu’une collection d’idéalistes grincheux et solitaires. Thomas Naylor, le cerveau de la Seconde République du Vermont – un groupe qui se présente comme « peut-être la plus grande organisation sécessionniste active du pays » – déplore que son mouvement partage la tente séparatiste avec des gens moins sérieux. Naylor mentionne un escadron de Long Islanders qui ont donné à leur « nouveau pays » un animal national (le marlin bleu de l’Atlantique) et un crustacé national (le crabe bleu). La League of the South est également une source perpétuelle de brûlures d’estomac pour Naylor – le groupe rétro-confédéré insiste pour chanter le Dixie lors des réunions et a une étrange obsession à vouloir rendre à l’orthographe américaine ses racines traditionnelles du Sud. En revanche, Naylor aime ce qu’il voit du mouvement nationaliste texan. Cette organisation qui prône l’indépendance ne semble pas être raciste, homophobe ou violente, dit Naylor, bien qu’au dernier décompte « on ne peut jamais être sûr ».

Conclusion : est-ce la fin de l’Amérique ?

La disparition des États-Unis a été prédite d’innombrables fois. Mais il ne fait aucun doute que la multitude de défis complexes auxquels le pays est confronté est plus importante qu’elle ne l’a été depuis longtemps et qu’ils se produisent simultanément.

« Le défi actuel est également différent car depuis un certain temps, la répartition du pouvoir mondial s’est éloignée des États-Unis – d’autres états accumulent du pouvoir, que ce soit sur le plan économique ou militaire », a déclaré Dr Grgic. « Mais le pouvoir se déplace également des États-nations. Nous avons divers acteurs non étatiques qui accumulent du pouvoir… des individus et des entreprises riches, et même des organisations militantes » a-t-elle soulignée.

Mais supposer que le prochain acteur majeur en bas de l’échelle – la Chine – prendra le leadership en tant que grande superpuissance mondiale est peut-être une conclusion prématurée, a-t-elle dit. « Probablement que là où nous allons, et c’est là que c’est différent des années 70 et 80, c’est vers un monde de plus en plus fragmenté ».

* schadenfreude : Plaisir tiré des malheurs d’autrui.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter : @Ayurinu

Article19.ma