Vigilance. Au Maroc, un temps chaud est prévu de samedi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume et des averses orageuses sont attendues cet après-midi et le soir dans certaines zones, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures allant de 42 à 46°C sont attendues samedi et dimanche dans les provinces d’Assa-Zag, Es-Smara, Taroudant, Tata et l’est des provinces d’Aousserd, Boujdour et Oued Ed-Dahab, a indiqué la DGM dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange.

Des températures oscillant entre 40 et 44°C sont également prévues samedi et dimanche des les provinces d’El Kelaa des Sraghna, Fès, Fquih Ben Salah, Guelmim, Guercif, Marrakech, Moulay Yacoub, Nador, Driouch, Rehamna, Settat, Taounate, Taourirt, Taza et Zagora.

Les provinces d’Assa-Zag, El Kelaa des Sraghna, Es-Semara, Fquih Ben Salah, Marrakech, Rehamna, Taroudant, Tata et l’est des provinces d’Aousserd, Boujdour et Oued Ed-Dahab devront connaître lundi des températures allant de 40 à 45°C, selon le même bulletin.

Par ailleurs, des averses orageuses localement modérées intéresseront cet après-midi et le soir les Haut et Moyen Atlas, le Rif, Tansift et les plateaux de phosphates avec des rafales sous orage et grêle locales, a fait savoir la même source.

Article19.ma