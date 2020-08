Une première. Au Maroc et contrairement à la coutume, un jeune couple a choisi deux Adouls femmes et non des hommes, pour officialiser leur acte de mariage et ainsi commencer une nouvelle vie d’épouse et mari sans oublier la lune de miel, bien évidemment.

Pour rappel, les Adouls sont des auxiliaires de la Justice et jouent le rôle de notaires officiels qui confirment la validité de tout acte de mariage entre autres …

Asma Lamrabet, intellectuelle marocaine et ex-directrice du Centre des études feminines en Islam au sein de la Rabita Mohammedia des Oulémas du Maroc, a commenté cette image sur son mur Facebook en ces termes:

« Premier contrat de mariage chez des femmes Adouls… Image hautement symbolique de la mise en oeuvre des principes de la parité, égalité et justice au sein de ce Maroc ou certes règnent encore de grandes contradictions mais un Maroc où l’espoir reste possible… ».

N’est-ce pas le premier pas dans la longue marche pour l’égalité des sexe au Maroc?

A dire vrai, les temps ont changé et les marocains avec…

