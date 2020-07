Anarchie. On pensait que le temps de la « Siba » était révolu. Erreur. A la veille de la fête « sacrée » de Aïd Al-Adha (fête du Sacrifice), des incidents ont éclaté dans un quartier populaire de la capitale économique du Royaume, quand une foule a attaqué des marchands de moutons et les a pillé.

L’incident a eu lieu au cœur de Hay Hassani, à Casablanca.

Jeudi soir, une vidéo a été mise en ligne et qui a vite enflammé les réseaux sociaux car elle montre des bagarres inouïes pour s’approprier un moutonde l’Aïd. En agissant ainsi, les pilleurs ne se posent pas la question si leur comportement était haram ou halal. L’essentiel est de ramener un mouton à la maison…

Sur ces images dont la date n’est pas spécifiée, on voit même des femmes d’un certain âge participer à la rapine en plein jour mais sans succès car les hommes sont plus agressifs et violents.

La rumeur évoque à ce sujet « la colère des gens », suite à l’embrasement des prix du bétail la veille de la fête du mouton, poussés ainsi par la cupidité des spéculateurs de tout poil.

Vrai ou faux, une chose est sure, la rapine a bien eu lieu à Hay Hassani.

Triste incident !



