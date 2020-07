Prise de position de l’opposition. Le bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) a dénoncé le caractère hâtif de la décision du gouvernement d’interdire les déplacements de et vers 8 grandes villes du pays.

« Cette décision hâtive a provoqué un choc violent parmi des millions de citoyennes et de citoyens et des dégâts » à cause du délai très court laissé pour sa mise en oeuvre, a souligné le bureau du PAM dans un communiqué parvenu à article19.ma, relevant que cette décision confirme « la gestion confuse » de la crise sanitaire par le gouvernement.

« Au moment où les autorités de notre pays ont réussi à faire face à la pandémie tout au long de la période de confinement grâce aux décisions stratégiques proactives de SM et à l’implication des citoyennes et des citoyens en faisant preuve de patriotisme et de responsabilité, le gouvernement a porté atteinte à ces efforts et à leurs effets sur les citoyennes et les citoyens, en raison de ses politiques confuses » concernant notamment la levée du confinement, a ajouté le parti du tracteur rappelant qu’il y a un mois, il a attiré l’attention sur cette confusion à travers une question au chef du gouvernement lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale de l’exécutif.

« C’est ce qui nous a poussé à retirer le soutien politique que nous avons accordé au gouvernement tout au long de la période du confinement », souligne le PAM pour qui « il est clair qu’il s’agit d’un gouvernement sans boussole qui, au lieu de capitaliser sur l’unité nationale », il sème la confusion.

+ Les décisions confuses du gouvernement dans sa gestion des mesures préventives… +

Le PAM, « soucieux de la sécurité sanitaire des citoyens », refuse que ces derniers soient traités « sans considération » et rejette « le langage des menaces » du gouvernement qui leur impute l’entière responsabilité de la recrudescence de la pandémie dans le pays.

Il dénonce également « les décisions confuses du gouvernement dans sa gestion des mesures préventives, parfois en levant le confinement et en invitant les citoyens à encourager le tourisme intérieur, et puis quelques heures après en leur imposant un blocus total ».

Le bureau politique du tracteur tient « le gouvernement pour responsable des diverses répercussions négatives, des dangers, et de la terreur vécus par les citoyennes et les citoyens hier (dimanche) sur les routes du Royaume pour échapper à la décision hâtive du gouvernement ».

Il exprime son rejet de « la logique de punition collective du peuple marocain au lieu de déterminer avec précision les responsabilités et partant la reddition des comptes ».

« Nous soulignons que l’absence d’une approche participative et globale dans la prise des décisions et la prise en compte de la seule dimension sanitaire sont de nature à causer de nombreux dégâts aux plans psychologiques, économiques, sociaux, et même en vies », relève le bureau politique du PAM, exhortant le gouvernement à « améliorer son plan de communication afin d’éclairer l’opinion publique, de préserver et de renforcer la stabilité et la paix sociales ».

Article19.ma