La direction régionale de l’agriculture de Rabat-Salé-Kénitra a mis en place six souks pilotes pour la commercialisation du bétail destiné au sacrifice de l’Aid Al Adha, tout en veillant à une bonne gestion à la lumière de la pandémie liée à la Covid-19.

Selon la direction régionale, ces marchés ont été créés et équipés conformément à la stratégie du ministère de tutelle et en coordination avec les représentants des autorités régionales, provinciales et locales et sont répartis entre Rabat (2), Salé (2), Kénitra (1) et Témara (1).

Ainsi, pour la mise en œuvre des mesures stipulées dans le guide conjoint des ministères de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de l’Intérieur, portant sur les mesures sanitaires préventives devant être appliquées à l’occasion de l’Aid Adha, ces souks ont été alimentés en électricité et en eau, disposant de carreaux pour l’exposition des animaux destinés à la vente et leur clôture de même que de couloirs de circulation des visiteurs dans un seul sens, tout en permettant le mouvement dans le respect de la distanciation sociale, souligne la même source, ajoutant que seul le bétail soigné et numéroté est autorisé à intégrer les marchés.

En outre, ces souks répondent à toutes les mesures et normes sanitaires stipulées dans le guide précité et disposent des divers moyens permettant aux éleveurs de vendre leurs marchandises à l’abri des médiateurs et aux acheteurs de bénéficier de prix raisonnables.

A cet égard, la direction régionale se dit soucieuse du suivi quotidien de ces souks, mettant en exergue la mobilisation des commissions mixtes et sa coordination avec les autorités régionales, provinciales et locales ainsi qu’avec tous les départements concernés.

Ainsi, ces marchés ont connu, notamment les premiers jours, un afflux croissant de citoyens, note la même source, mettant en avant l’implication de tous dans le respect des mesures sanitaires et préventives mises en place.

Par ailleurs, la région de Rabat-Salé-Kénitra comprend 47 souks répartis entre les différentes provinces, après leur approbation par les commissions régionales et l’Office nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Article19.ma