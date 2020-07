Alerte. La situation épidémiologique liée à la pandémie de Covid-19 devient « inquiétante », compte tenu de l’augmentation des contaminations, des cas graves et des décès dus à la maladie, a affirmé, ce lundi à Rabat, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb..

« Le bilan des cas contamination recensés en l’espace d’une semaine dépasse ce qui a été enregistré en quatre mois au Maroc », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse au lendemain de la décision d’interdiction des déplacements de et vers huit villes du Royaume.

Pour rappel, il est à rappeler qu’un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur et de la Santé avait un indiqué la veille que « compte tenu de la hausse considérable, ces derniers jours, des cas de contamination à la coronavirus dans plusieurs préfectures et provinces du Royaume, « il a été décidé d’interdire, à compter de dimanche 26 juillet à minuit, les déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech ».

Article19.ma