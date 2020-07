Controverse. L’échange récemment sur les réseaux sociaux d’une vidéo pornographique montrant un jeune homme violentant sa petite amie a relancé le débat sur la nécessité de renforcer la protection des femmes dans l’espace virtuel.

Le jeune homme, qui a diffusé cette vidéo sur son compte Facebook, a indiqué qu’il avait attaché sa petite amie au sommier avec son consentement, alors que de nombreux internautes ont dénoncé la diffusion de ces images et « le sadisme » de ce dernier, appelant à la poursuite en justice des auteurs de telles pratiques.

« Les médias sociaux ont offert une opportunité d’échanger des opinions, de dialoguer et de partager des informations », a indiqué à Hespress Fadoua Rajwani, militante des droits de l’homme, relevant, cependant, que « les femmes, malgré la liberté apparente accordée par les médias sociaux, se plaignent de plus en plus de la menace qui pèse sur leur droit à la liberté sur les réseaux sociaux ».

+ Les femmes sont souvent exposées à des violences de nature sexuelle +

Rajouani a expliqué que cette menace est illustrée par la recrudescence de la violence et de la maltraitance à l’égard des femmes à travers l’organisation parfois de campagnes contre les questions qui préoccupent les femmes, affirmant: « nous avons récemment vu comment des campagnes agressives ont été lancées contre les travailleuses allant jusqu’à les qualifier de prostituées ».

Elle a souligné que toute personne, homme ou femme, peut être exposée à la violence et à des abus sur Internet, toutefois, « les femmes sont souvent exposées à des violences de nature sexuelle… et les menaces contre les femmes sur Internet sont souvent sexuelles et se réfèrent au corps de la femme ».

« De nombreuses femmes exercent également une autocensure car elles sont convaincues que l’ampleur du préjudice auquel elles pourraient être exposées du fait de l’expression d’une opinion ou d’une situation peut même entraîner une violence physique », a souligné Rajouani, notant que « les auteurs de ces violences ne sont jamais inquiétés ».

Elle a souligné que le harcèlement et les abus à l’encontre des femmes prennent de nombreuses formes, dont la menace de publier des images intimes dans l’intention de leur porter atteinte.

Elle a relevé que ces pratiques s’ajoutent à la ségrégation dont souffrent les femmes, notamment celles qui luttent pour les droits de la femme en recourant à la critique de leurs physiques et à la diffusion de leurs photos accompagnées de commentaires humiliants afin de les décourager de poursuivre leur combat contre les tenants du discours anti-féminin et d’exclusion.

Rejouani a précisé que la violence et les abus contre les femmes prennent de nombreuses formes, dont des menaces directes et indirectes de recourir à la violence corporelle ou sexuelle.

Article19.ma