Par Dr Mohamed Chtatou

Le Premier ministre tunisien Elyes Fakhfakh a démissionné mercredi 22 juillet 2020, plongeant le pays dans une crise politique alors que celui-ci tente de faire face aux retombées économiques de la pandémie de coronavirus.

Fakhfakh a présenté sa démission au président Kais Saied, selon une déclaration du gouvernement. Des sources politiques ont déclaré à Reuters que Saied lui avait demandé de le faire alors que le parlement s’apprêtait à évincer le Premier ministre en raison d’un prétendu conflit d’intérêts. Saied doit maintenant choisir un nouveau candidat pour le poste de Premier ministre, mais le parlement est profondément fragmenté entre les partis rivaux et l’échec de la construction d’une autre coalition déclencherait une élection.

L’effondrement du gouvernement de M. Fakhfakh moins de cinq mois après sa formation retardera encore les réformes économiques urgentes et compliquera les efforts pour faire face à toute nouvelle recrudescence de cas de coronavirus après que la Tunisie ait maîtrisé haut la main une première vague.

Démocratie chancelante et économie grippée

Les pays occidentaux ont salué la Tunisie pour sa transition relativement réussie vers la démocratie depuis la Révolution du Jasmin de 2011 qui a mis fin à des décennies de régime autocratique malgré des crises périodiques, mais de nombreux Tunisiens sont profondément frustrés.

Depuis la révolution, l’économie a stagné, le niveau de vie a baissé et les services publics se sont dégradés alors que les partis politiques semblaient souvent plus enclins à rester au pouvoir qu’à s’attaquer à une longue liste de problèmes.

Les profondes divergences idéologiques au sein du gouvernement de M. Fakhfakh ont rendu plus difficile l’accord sur les réformes économiques urgentes exigées par les prêteurs étrangers pour ramener le déficit budgétaire et la dette publique de la Tunisie sur une trajectoire plus durable.

La pandémie a aggravé es problèmes de la Tunisie qui s’attend maintenant à ce que l’économie se contracte de 6,5 % cette année et prévoit un déficit équivalent à 7 % du produit intérieur brut. Elle a demandé à quatre pays de retarder le remboursement de leur dette.

Dans les régions les plus pauvres du pays comme Tataouine, les protestations se multiplient pour réclamer plus d’emplois et des aides d’état pour leur permettre de faire face aux retombées économiques, bloquant parfois les exportations des industries de l’état.

Mouna Kariem, professeur de droit, a déclaré que M. Saied aurait maintenant dix jours pour nommer un nouveau candidat au poste de Premier ministre qui aurait un mois pour former un gouvernement.

Les dernières élections parlementaires d’octobre 2019 ont abouti à une chambre dans laquelle aucun parti ne détenait plus d’un quart des sièges, ce qui a compliqué les efforts pour former un gouvernement stable.

Le plus grand parti, l’islamiste modéré Ennahda, a échoué dans sa propre tentative de former une coalition à la fin de l’année dernière et, bien qu’il ait rejoint le gouvernement de M. Fakhfakh, il s’est depuis lors battu pour obtenir de l’influence auprès du président Saied.

La démission de M. Fakhfakh est intervenue alors que M. Ennahda cherchait des signatures pour un vote de défiance envers le gouvernement. Si ce processus avait réussi, il aurait donné à Ennahda, plutôt qu’à Saied, le droit de nommer un nouveau premier ministre.

La pression d’Ennahda pour un vote de confiance a été déclenchée par un rapport selon lequel M. Fakhfakh était coupable d’un conflit d’intérêt en possédant des actions dans des sociétés qui avaient reçu des contrats de l’état. Il nie tout acte répréhensible.

Deux partis d’opposition, Qalb Tounes du magnat des médias Nabil Karoui et le conservateur Karama, se sont joints à Ennahda pour demander un vote de confiance afin de déposer M. Fakhfakh. Au moment où il a démissionné, ces partis avaient recueilli 105 des 109 signatures nécessaires pour déclencher le vote de confiance.

Que penser de la crise politique ?

Dans une interview accordée à Express FM, Fakhfakh a déclaré que le mouvement Ennahdha, Qalb Tounes et d’autres partis influents dans les domaines de la contrebande et du commerce informel étaient à l’origine de la crise politique que traverse actuellement la Tunisie.

« Ce qui se passe aujourd’hui est une lutte entre la réforme et les conservateurs qui font passer leurs intérêts avant l’intérêt national« , a déclaré Fakhfakh, ajoutant qu’Ennahda avait rejoint le camp conservateur parce qu' »il voit le pouvoir comme un butin« .

Fakhfakh a déclaré aussi qu’Ennahda, qui est dirigé par Rached Ghannouchi, ne l’a jamais soutenu et qu’il a été forcé de voter pour son gouvernement au parlement pour éviter la dissolution de l’Assemblée.

La démission de Fakhfakh est survenue alors qu’un conflit politique s’est aggravé avec le parti d’inspiration islamiste Ennahdha, le plus important au Parlement, à cause d’allégations de conflit d’intérêts. Les relations entre le Premier ministre sortant de 47 ans et Ennahda sont tendues depuis les élections législatives d’octobre 2019.

Le processus de nomination d’un nouveau premier ministre déclenche une certaine tension alors que le président tunisien Kais Saied a mis en garde contre « les complots tramés contre la Tunisie, par des partis extérieurs avec une complicité interne« .

Saied s’est engagé mardi à appliquer fermement la loi contre toute tentative de nuire à la Tunisie et à sa légalité lors de sa visite au régiment des forces spéciales de l’armée nationale à Menzel Jamil et au siège du ministère de l’intérieur.

« Les forces armées militaires tunisiennes sont prêtes à tout moment et en tout lieu à affronter par la force tous ceux qui veulent saper l’état tunisien ou qui pensent, ne serait-ce que par une simple réflexion, transgresser la légalité« , a prévenu M. Saïed.

Kais Saied, Président de Tunisie

Allégations de corruption

Le président tunisien Kais Saied a averti que le pays est confronté à la pire crise politique de ces dernières années et a exhorté la pléthore de partis et de députés indépendants qui composent le parlement à mettre de côté leurs différences pour le sortir de « l’état de chaos » dans lequel il se trouve. Dans un message distribué à la presse, le président – élu en septembre dernier – a averti que la Constitution lui accorde des prérogatives telles que la possibilité de dissoudre le parlement, mais qu’il espère ne pas avoir à recourir à des solutions drastiques de ce type.

L’avertissement de Saied est intervenu quelques minutes seulement après une réunion avec le président de l’Assemblée et chef du parti conservateur islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, pour trouver une solution à l’instabilité qui domine le pays depuis que le président a forcé la démission du Premier ministre Elyes Fakhfakh mercredi. « La situation ne peut pas continuer. Je ne resterai pas les bras croisés face à la négligence des institutions de l’état. Nous avons des lois qui préservent le bon fonctionnement des institutions de l’état. Il ne s’agit plus de tolérer les blocages« , a averti le Président.

La crise a débuté à la mi-juin, lorsque l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a présenté à l’Assemblée un rapport concluant que le Premier ministre avait commis un délit de « conflit d’intérêts » pour avoir omis de déclarer sa participation en tant qu’actionnaire dans des sociétés contractées par l’état, et l’a invité à régulariser sa situation dans un délai maximum d’un mois. A l’issue de cette période, Ennahda, première force de l’Assemblée et partenaire de Fakhfakh au sein de l’Exécutif, a annoncé qu’il avait le soutien nécessaire pour déposer une motion de censure qui lui aurait donné le droit de présenter un candidat alternatif.

Le Premier ministre, qui nie ces accusations et avait menacé la veille de remanier son cabinet, a néanmoins été contraint de démissionner après une réunion avec le Chef de l’état, qui a désormais le droit de nommer un remplaçant avant le 27 juillet.

Si la personne élue n’obtient pas la confiance de l’Assemblée dans les deux mois, le Parlement sera dissous et des élections seront convoquées à la fin de l’année. Dans ce contexte, plusieurs partis politiques sans représentation parlementaire et organisations sociales ont demandé ces dernières heures à Fakhfakh de quitter « immédiatement » l’Exécutif intérimaire qu’il a formé après avoir expulsé les ministres d’Ennahda et de déléguer son pouvoir à l’un des membres de ce cabinet.

Crise parlementaire

La situation est extrêmement critique au parlement, qui a été bloqué par l’action d’obstruction du leader du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, qui représente les intérêts de ceux qui ont prospéré pendant la dictature de Zinedin El Abedin Ben Ali, qui a été renversé en 2011. L’avocat a pris position la semaine dernière pour empêcher Ghannouchi de prendre son siège, et a ouvert un flot d’accusations qui a empêché la session au cours de laquelle des progrès devraient être faits sur la formation de la Cour constitutionnelle, en instance depuis 2015.

Moussi accuse Ennahda d’être une organisation terroriste en raison de ses liens idéologiques avec les Frères musulmans en Egypte et a dénoncé, également sans succès, une prétendue irrégularité dans son processus de légalisation qui l’invaliderait en tant que partie. Soixante-quinze députés de différents partis ont également déposé une motion de confiance contre Ghannouchi au motif que les règles de l’Assemblée ont été violées, une plainte qui est toujours en cours.

Jusqu’à quatre groupes parlementaires tunisiens, totalisant 73 députés, ont présenté une motion de censure contre le président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste Ennahda, qui est majoritaire au parlement.

« Sa mauvaise gestion de la Chambre a provoqué une atmosphère tendue dans l’hémicycle« , a déclaré Hassouna Nassfi, président du groupe Réforme, à l’agence de presse nord-africaine TAP. Nassfi lui-même a déclaré que Ghannouchi n’agit pas en tant que président de l’Assemblée mais en tant que chef du parti islamiste conservateur.

Le Parti destourien libre (PDL) a été l’un des groupes les plus actifs contre Ennahda ; bien que le reste des formations considèrent cette formation comme une redondance de la nostalgie de la dictature passée. Les promoteurs du retrait de confiance à Rached Ghannouchi ont rejeté la contribution des 16 membres du PDL.

Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda et Président de l’Assemblée des représentants du peuple

La principale lutte du PDL et d’une partie de l’opposition est de jeter Ennahda hors du champs politique et institutionnel. Ennahda se distingue par ses liens avec les Frères musulmans, une entité considérée comme terroriste par plusieurs pays occidentaux et par des pays arabes comme l’Arabie Saoudite et l’Egypte, et qui est attachée à la tendance salafiste (qui défend une vision rigide de l’Islam).

Retirer sa confiance au Président de l’Assemblée et au parti islamiste conservateur

Grâce à Ennahda et à des dirigeants comme Ghannouchi, la Tunisie pourrait entrer pleinement dans une spirale d’association avec les Frères musulmans, qui la mènerait au Qatar et au pôle allié à des nations comme la Turquie et l’Iran. C’est le danger dénoncé par l’opposition tunisienne, et c’est pourquoi elle veut retirer sa confiance au président du parlement et au parti islamiste conservateur.

L’Assemblée doit voter sur l’initiative dans un délai maximum de trois semaines et, si elle obtient les 109 voix nécessaires, elle élira un nouveau président. C’est une tâche compliquée en raison de la fragmentation de l’Assemblée, qui est divisée en une vingtaine de partis et quinze députés indépendants. Précisément, les dernières élections ont signifié la division du vote et la perte du soutien d’Ennahda, qui a jouit de larges majorités dans le passé. En conséquence, le parti islamiste a été confronté à une crise interne qui a conduit au départ, fin mai, du numéro deux du parti Abdel Fattah Mourou. Des voix se sont élevées pour dénoncer la fragmentation du parti et un document sur la prochaine convention de la formation pour traiter des affaires internes a été divulgué, mais des cadres du parti sont rapidement apparus pour s’aligner sur la position officielle et apporter leur soutien au leader Ghannouchi, comme ce fut le cas de Nour Eddine Arbaoui, responsable des relations politiques d’Ennahda, ou d’Abdel Karim Harouni, président du conseil consultatif du parti.

La motion contre le leader islamiste intervient dans un contexte de grave crise politique dans le pays, qui a été exacerbée mercredi par la démission du Premier ministre Elyes Fakhfakh, accusé de corruption.

En vertu de la Constitution, le président dispose désormais d’une semaine pour nommer un remplaçant, qui doit obtenir le soutien de la majorité absolue au Parlement dans un délai d’un mois et élire un nouvel exécutif, car l’actuel reste en fonction. S’il ne le fait pas, la constitution prévoit que le délai peut être prolongé de 30 jours supplémentaires avant la répétition des élections législatives, qui se sont tenues en octobre dernier.

Tataouine entre en scène et contre-attaque

Un autre facteur aggravant de la crise tunisienne est le cas de la région de Tataouine, dans le sud de la Tunisie. Là, un groupe de manifestants a fermé la vanne de pompage du gisement de gaz d’El Kamour, le plus important du pays, selon des rapports sur les réseaux sociaux.

Ces manifestants avaient averti le gouvernement de cette action et ont fini par mettre à exécution les menaces qu’ils avaient proférées. « Nous ne voulions pas en arriver là, mais les autorités n’ont pas écouté nos appels et ne semblent pas vouloir tendre la main pour trouver une véritable solution« , a déclaré le porte-parole Tarek Haddad.

La région de Tataouine est une zone très pauvre, et ses habitants avaient demandé des améliorations de l’emploi et le respect de la promesse du gouvernement sur un accord signé après les manifestations de 2017, dans lequel il s’engageait à embaucher 4 500 jeunes chômeurs dans les compagnies pétrolières d’état et à investir 27 millions d’euros par an dans la région.

En réponse à ce mouvement, le ministère de la défense a indiqué que l’armée « ne permettra à personne de menacer la sécurité nationale ou les sites de production et que toute tentative d’agression et de pillage sera empêchée avec les moyens légaux et judiciaires disponibles« .

Agitation sociale à Tataouine

Conclusion : quel avenir pour la Tunisie et sa démocratie boiteuse ?

Le Premier ministre tunisien Elyes Fakhfakh a démissionné après plusieurs semaines de controverse sur son implication présumée dans la corruption, plongeant le pays dans une grave crise politique en plus de la crise économique et sociale que la Tunisie subit depuis des mois à cause de la pandémie. Selon la radio locale “Mosaïque FM », le chef de l’exécutif a démissionné après une réunion au palais de Carthage avec le président de la République, Kais Saied, le président du Parlement et partenaire du gouvernement, Rached Ghannouchi et le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs tunisiens -UGTT-, le principal syndicat du pays et important médiateur politique, Noureddine Tabboubi.

Selon la Constitution, le président dispose désormais d’une semaine pour nommer un remplaçant, qui doit obtenir le soutien de la majorité absolue du parlement dans un délai d’un mois et élire un nouveau gouvernement, car l’actuel reste en fonction. S’il ne le fait pas, la constitution prévoit que le délai peut être prolongé de 30 jours supplémentaires avant la répétition des élections, qui se sont tenues en octobre dernier.

Cette démission est intervenue quelques heures seulement après que le parti Ennahda, un parti conservateur à tendance islamiste, qui a 54 sièges au parlement, leader de l’Assemblée et partenaire du gouvernement, où il compte six ministres, ait entamé une procédure de dépôt d’une motion de censure contre Fakhfakh.

La formation a déposé une proposition avec 105 signatures. Parmi les signataires, les députés d’Ennhada et ceux des deux autres partis majoritaires, la formation Qalb Tounes, dirigée par le magnat controversé des médias Nabil Karaoui, qui est également poursuivi pour corruption, et la plateforme Al Karama, qui soutient les salafistes. Aucun d’entre eux ne fait partie de la faible coalition gouvernementale, bien qu’Ennahda ait toujours voulu faire rejoindre Qalb Tounes, à la coalition gouvernementale, un souhait qui s’est toujours heurté à un refus catégorique de la part du Fakhfakh.

Au vu de cette crise politique aigue qui intervient à un moment difficile, l’avenir de la démocratie tunisienne semble très incertain et préoccupant surtout que le pays souffre des retombées économiques et sociales de la pandémie et son économie semble être dans un état piteux. Si la situation socio-économique se dégrade davantage, un embrasement général similaire à la Révolution du Jasmin de 2011 pourrait se répéter sur fond d’insécurité due à la pandémie et à la Grande Dépression économique mondiale de cette année.

Armoiries de la Tunisie

