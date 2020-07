Tentations Pjdistes. Et pour cause, certains membres du Conseil de la ville de Casablanca que dirige le Parti justice et développement (PJD) semblent vouloir prendre exemple sur le président turc Recep Tayyip Erdogan qui vient de reconvertir en mosquée l’ancienne basilique Sainte-Sophie d’Istanbul laquelle était transformée en musée depuis 1934.

Lors de la discussion, jeudi, d’un point lié au vote sur le projet d’accord relatif à l’achèvement des travaux de restauration de l’église du Sacré-Cœur par la société de développement local « Casa Patrimoine », le président du groupe de l’Union constitutionnelle (UC) au sein du Conseil de la ville, Rachid Bouhous, a exprimé le souhait que cette église soit transformée en musée, une proposition que les élus du PJD semblent acquiescer.

« Et pourquoi pas une mosquée comme Sainte-Sophie ? Dites le, pourquoi vous êtes silencieux? », a enchainé Bouhous après avoir remarqué le sourire des conseillers PJDistes qui sont majoritaires au sein du Conseil de la ville, selon le site arabophone Hespress.com.

L’église du Sacré-Cœur de Casablanca a été construite en 1930 à l’entrée du parc de la Ligue du côté du boulevard Rachidi dans un style mêlant esthétique gothique et Art déco.

Désacralisée, l’ancienne église a été léguée à la commune en 1971 et a été transformée quelques années plus tard en annexe de la Faculté de Droit de Casablanca avant de devenir un centre de rencontres et d’expositions culturelles.

A l’issue de leur réunion, les conseillers ont approuvé à l’unanimité le projet d’accord pour la poursuite des travaux de restauration de l’église du Sacré-Cœur par la société de développement local Casa Patrimoine.

