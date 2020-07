La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Souss-Massa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Bilbao ont signé, vendredi par visioconférence, un accord de collaboration visant la promotion et le développement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Cette convention, paraphée par le président de la CCIS de Souss-Massa, M. Karim Achengli, et le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Bilbao, M. José Angel Corres Abasolo, émane de la volonté des deux parties de créer un cadre de partenariat visant à développer les relations économiques et commerciales entre les acteurs économiques des deux régions, et ce à travers l’échange de données et l’échange de missions d’hommes d’affaires, ainsi que l’assistance et le conseil aux entrepreneurs et l’organisation des foires et salons pour la promotion des différentes activités économiques.

La signature de cet accord de collaboration s’inscrit parfaitement dans les politiques gouvernementales des pays et constitue l’occasion d’illustrer davantage l’élan de cette relation excellente liant les deux Royaumes.

Cette initiative rentre dans le rôle assigné aux CCIS en matière de diplomatie commerciale et vise la promotion et le développement de la coopération bilatérale entre les deux chambres et les deux Régions dans des domaines d’intérêt mutuel.

A cette occasion, M. Achengli a mis l’accent sur la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre le Maroc et l’Espagne qui ne cessent de se renforcer, année après autre, dans un esprit de compréhension, de solidarité et de coopération fructueuse.

En effet, la signature de cet accord de coopération entre nos institutions s’inscrit parfaitement dans le cadre des politiques gouvernementales de nos pays, a relevé M. Achengli dans une allocution de circonstance, ajoutant que cet accord est une véritable opportunité pour donner davantage de dynamique à cette relation particulière unissant les deux pays.

La région de Souss-Massa, devenue un pôle touristique de renommée internationale, est le premier producteur et exportateur d’agrumes et de fruits et légumes primeurs et possède également un secteur de pêche qui bénéficie d’une richesse halieutique indéniable, a-t-il dit, faisant noter que la région dispose également de plusieurs plans de développement sectoriels.

Dans le même contexte, M. Abasolo s’est dit « très satisfait » de la conclusion de cet accord de collaboration entre « deux régions différentes, mais complémentaires ».

Les deux régions disposent d’un potentiel important à exploiter dans divers domaines, notamment ceux liés à l’industrie, à la pêche et à l’agriculture, a souligné M. Abasolo, ajoutant que les infrastructures dont regorgent les deux régions (ports, aéroports, etc) ouvrent la voie à la consolidation de cette collaboration dans l’avenir.

En plus, a-t-il poursuivi, les entreprises et les hommes d’affaires de Souss-Massa et du Pays Basque sont invités à explorer les nouvelles opportunités offertes d’une part et d’autre pour donner un nouvel élan à ce partenariat.

A cette occasion, MM. Achengli et Abasolo ont souligné le rôle joué par l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, et le consul général du Maroc à Bilbao, Fatiha El Kamouri, dans la concrétisation de cette convention de partenariat qui permettra de promouvoir les relations bilatérales entre la Région Souss Massa et la communauté autonome du Pays Basque.

Article19.ma