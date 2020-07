Les Casablancais se plaignent de plus en plus des prix abusifs de stationnements surtout que la tarification imposée par le conseil de la ville aux exploitants de parkings et aux gardiens autorisés de voitures n’est pas appliquée sur le terrain.

Interrogée par le site arabophone alyaoum24.com, Sarah a indiqué qu’elle a été victime de violences de la part d’un gardien de voiture, près de la mosquée Hassan II, il y a quelques jours, qui a asséné des coups de poings à sa mère et à son frère parce qu’elle a refusé de payer les 10 dirhams qu’il réclamait.

Elle a ajouté que le gardien en question a disparu de la circulation depuis qu’elle a déposé une plainte auprès des services de la police qui ne sont pas encore parvenus à l’arrêter.

Il ne s’agit pas d’un incident isolé, quotidiennement et dans différents quartiers de Casablanca, des gardiens de voitures, des fois sans autorisation aucune imposent leurs lois aux automobilistes.

Fatima Zahra Boughanbour, une militante des droits humains à Casablanca, a déclaré à Alyaoum24 que le prix des places de parking dépasse parfois les 10 dirhams, en particulier près de la plage de Ain Diab ou dans certaines zones, soulignant que certains gardiens exercent même sans autorisation.

Elle a ajouté que ces derniers exploitent l’anarchie que que connaît cette activité, en l’absence de contrôle par les autorités concernées, et imposent des prix exorbitants.

+ Il faut recourir aux services de la police administrative quand il y a un dépassement +

Pour rappel, le conseil de la ville a fixé les prix de stationnement dans les parkings à 3 dirhams pendant la journée pour les voitures, à 5 dirhams pour les autocars et à deux dirhams pour les motos, des prix qui peuvent être doublés pendant la nuit.

Mohamed Bouarrahim, vice-président de la commune de Casablanca, en charge des transports urbains, a indiqué, il y a quelques semaines qu’il existe deux types de places de stationnement à l’intérieur de la ville de Casablanca.

Selon lui, le premier type concerne les places de stationnement gérées par la société « Casa aménagement » avec des horodateurs dans plusieurs quartiers de la ville au prix de 2 dirhams l’heure et le second type qui est constitué de parkings aux prix de 3 dirhams pour les voitures, 5 dirhams pour les autocars, et 2 dirhams pour les motos pendant la journée et le double la nuit sans détermination de la durée du stationnement.

Il a ajouté que ces prix sont mentionnés dans les cahiers de charge des exploitants des parkings, appelant les usagers à recourir aux services de la police administrative à chaque fois qu’ils relèvent un dépassement par les gardiens des voitures.

