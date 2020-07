Une position de principe. Au Maroc, trois partis de l’opposition, représentés au Parlement, ont appelé à l’interdiction de l’utilisation de « symboles religieux » lors des prochaines campagnes électorales, en allusion au discours des islamistes du Parti justice développement (PJD).

Les trois partis politique d’opposition sont l’Istiqlal, le PAM et le PPS.

Lors d’une conférence de presse live sur Facebook mercredi à Rabat, les leaders de ces trois partis ont présenté « un mémorandum conjoint sur les réformes politiques et électorales ». Ils ont souligné la nécessité de distinguer entre, d’une part, « les symboles nationaux et les valeurs sacrées » comme le drapeau national par exemple…, qui font « l’unanimité de tous les Marocains », et entre, d’autre part, « l’utilisation de discours religieux dans les campagnes électorales ».

Par ailleurs, ils estiment que l’utilisation des couleurs et de l’hymne nationales dans les outils de communications des partis lors de la campagne électorale ne doit pas être interdite.

pour rappel, les lois électorales au Maroc interdisent l’utilisation de symboles nationaux, comme l’institution royale ou le drapeau national en plus de symboles religieux dans les campagnes électorales. La Cour constitutionnelle a déjà par le passé annulé l’élection de députés pour avoir utilisé pendant la campagne une photo les montrant avec le roi Mohammed VI.

Le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdellah, a indiqué, mercredi lors d’une conférence de presse, consacrée à la présentation du mémorandum des trois partis d’opposition, que « les symboles religieux ne sont pas comparables à l’image du drapeau national ou celle du roi Mohammed VI ».

Benabdellah a souligné « la nécessité d’interdire l’utilisation du discours religieux dans les rassemblements électoraux et de ne pas autoriser l’exploitation de la religion à des fins politiques ».

+ Au Maroc, la scène politique est marquée par l’ambiguïté et le flou, en raison du manque de respect des règles démocratiques +

Dans leur mémorandum, les trois partis relèvent que « la scène politique est à bout de souffle à tous les niveaux pour des raisons subjectives liées à la nature du fonctionnement des institutions partisanes et politiques, et à l’émergence de pratiques dominées par les calculs de profits et de pertes au lieu du contenu politique, intellectuel et idéologique.

Pour les trois partis, l’idée de démocratie continue de connaître de nombreux problèmes structurels et fonctionnels en l’existence, entre autres, de pratiques qui tentent de la saper et d’empêcher son développement naturel, en plus de la faiblesse de la culture démocratique, de sa non-traduction dans les faits et le comportement politiques et le déclin du rôle des institutions élues et leur incapacité à répondre aux attentes des citoyens.

Ils estiment que la scène politique marocaine est devenue « marquée par l’ambiguïté et le flou, en raison du manque de respect des règles et des principes de la démocratie, et de la fuite des responsabilités politiques dans la gestion des affaires publiques ».

Le PAM, le PPS et l’Istiqlal dénoncent, en outre, la fuite en avant de la majorité gouvernementale, qui a adopté le discours de l’opposition en vue des prochaines élections ainsi que les incohérences et la cacophonie qui règnent entre les composantes de la majorité.

Article19.ma