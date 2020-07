Par Dr Mohamed Chtatou

Ce sera la 59ème élection présidentielle quadriennale. Les électeurs choisiront des électeurs présidentiels qui, à leur tour, voteront le 14 décembre 2020 pour élire un nouveau président et un nouveau vice-président ou pour réélire les titulaires Donald Trump et Mike Pence respectivement.

La vision uncertaine de Trump pour un second mandat

La campagne présidentielle 2020 de Donald Trump est une campagne de réélection en cours du président des États-Unis Donald Trump, qui a pris ses fonctions le 20 janvier 2017. Donald Trump a commencé sa campagne de réélection inhabituellement tôt pour un président sortant.

Pour un président qui raconte ses pensées fugitives, Donald Trump est resté remarquablement silencieux sur une question qui se pose : ce qu’il pourrait faire au cours d’un second mandat. Il y a bien sûr une valeur civique à dire aux électeurs comment il pourrait se sortir de la calamité économique actuelle ou mettre fin à une pandémie qui s’aggrave de jour en jour. Mais la vacuité du message de M. Trump est une raison importante pour laquelle ses perspectives de réélection se sont assombries. Trump n’a qu’un seul impératif pour l’élection de novembre, en réalité une seule façon de gagner. Il doit faire de la course un choix entre lui et Joe Biden, plutôt qu’un verdict de haut en bas sur sa propre performance et son personnage. Et ce n’est pas ce qu’il fait.

Il ne reste pas grand-chose dans le message de campagne de Trump pour guider l’électeur indécis qui pourrait se demander comment le second mandat du président se comparera au premier. Un interviewer amical a demandé en termes très doux ce que Trump a en tête pour l’Amérique s’il gagne. Il n’a pas donné de véritable réponse.

Trump est, à un certain niveau primaire, un homme de spectacle qui est fier de donner à son public la performance qu’il est venu voir. Mais certains de ses propres conseillers doutent que son incessante concentration sur lui-même soit suffisante pour le porter en novembre. Il a besoin de parler d’autre chose que de Donald Trump, si ce n’est que la majorité de la population semble en avoir assez de ce numéro. Au cours des trois dernières années et demie, il n’a jamais atteint 50 % de la cote de popularité de Gallup, et il se situe maintenant à 39 %, un chiffre alarmant, étant donné qu’aucun président depuis Harry Truman n’a été réélu avec une cote de popularité inférieure à 40 %.

Chaque jour apporte de nouveaux signes que le chemin de Trump vers la réélection se rétrécit. Les cas de COVID-19 sont en augmentation dans tout le pays, y compris dans les états qu’il a gagnés il y a quatre ans et qui sont cruciaux pour sa réélection. Avec un taux de chômage qui n’avait pas été observé depuis la Grande Dépression, il est à 10 points de Biden dans la moyenne des sondages nationaux de RealClearPolitics. Il est à la traîne non seulement dans les trois états du champ de bataille qui ont propulsé sa victoire en 2016 – le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan – mais aussi en Arizona, un État où les républicains ont remporté 11 des 12 dernières courses présidentielles, qui remontent à 1972. Autre signe avant-coureur : les milliers de personnes qui se sont tenues à l’écart du rallye de Tulsa, très médiatisé. « C’était une honte personnelle pour lui », a dit un haut responsable de l’administration du Trump. « La tête de quelqu’un va devoir rouler ».

Trump a essayé de faire des distinctions entre lui et Biden, mais ses attaques jusqu’à présent sont tombées à plat ou se sont transformées en boomerang. Il s’est concentré sur les affaires de Hunter Biden en Ukraine, ce qui a entraîné sa propre mise en accusation. Trump a cherché à dépeindre l’ancien vice-président comme un larbin de la Chine, tout en l’accusant d’avoir bâclé la réponse de l’administration Obama à la grippe porcine H1N1 il y a des années (le rôle de Joe Biden était minime, et les comptes rendus après coup ont montré que la gestion de la crise par l’administration était largement efficace). Aucun des deux arguments ne semble avoir été retenu. Ces derniers temps, il a essayé de faire passer Joe Biden pour un homme confus et faible. Une nouvelle publicité sur Facebook publiée par la campagne Trump qualifie Biden de « clairement diminué » et affirme que, à 77 ans, il n’a pas « la force, l’endurance et la force mentale » que la présidence exige.

Pourtant, cette ligne d’attaque expose Trump, 74 ans, à la critique selon laquelle il souffre des mêmes infirmités que celles dont souffre Biden. (Une des habitudes de Trump, est qu’il projette ses propres vulnérabilités sur ses rivaux). Lors du rassemblement de Tulsa, il a déclaré que Biden bâclait souvent le nom de l’état dans lequel il se trouve. Quelques minutes plus tard, il a mal prononcé Minneapolis. Il a qualifié les élections de 2020 de « 220 ». Bien qu’il dise que Biden n’a pas la vigueur nécessaire pour ce travail, il s’est plaint d’avoir eu chaud et d’avoir été épuisé en saluant des centaines de cadets lors de la cérémonie à West Point. « Il est épuisé d’avoir salué 600 gars qui vont faire la guerre pour nous ? Ouf », a dit le conseiller politique de Trump, incrédule.

Trump est-il en train de perdre la candidature présidentielle ?

Le président en est venu à cette triste constatation en privé ces derniers jours, ont déclaré plusieurs de ses proches, au milieu d’une montagne de mauvais sondages et d’avertissements de certains de ses plus fidèles alliés qu’il est en passe de devenir président pour un seul mandat.

Il a subi ce que ses collaborateurs décrivent comme la pire période de sa présidence, marquée par des critiques généralisées sur sa réaction à la pandémie de coronavirus et aux troubles raciaux à l’échelle nationale. Son rassemblement à Tulsa en Oklahoma récemment, son premier depuis mars, s’est avéré être une source d’embarras lorsqu’il n’a pas réussi à remplir l’arène.

Ce qui aurait dû être une interview facile avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity, a horrifié les conseillers lorsque Trump a offert une réponse décousue et sans contenu à une simple question sur ses objectifs pour un second mandat. Dans la même apparition, le président, normalement sûr de lui, a reconnu tacitement qu’il pourrait perdre lorsqu’il a déclaré que Joe Biden « sera votre président parce que certaines personnes ne m’aiment pas, peut-être ». Dans les heures qui ont suivi la diffusion de l’interview, des questions ont tourbillonné dans son entourage pour savoir si son cœur était vraiment dedans lorsqu’il s’agissait de se faire réélire.

Trump a le temps de rebondir, et l’environnement politique pourrait s’améliorer pour lui. Mais les entretiens avec plus d’une demi-douzaine de proches du président ont mis en évidence un effort de réélection qui a grandement besoin d’être orienté – et un candidat peu concentré qui se sape à répétition.

« Dans la trajectoire actuelle, le président Trump est sur le point de connaître l’une des pires défaites électorales des élections présidentielles modernes et la pire de l’histoire pour un président sortant », a déclaré l’ancien conseiller politique de Trump, Sam Nunberg, qui reste un partisan. M. Nunberg a souligné que les sondages nationaux publiés par CNBC et le New York Times/Siena récemment ont montré que M. Trump a reçu moins de 40 % des voix contre M. Biden.

Si les chiffres de Trump s’effritent pour atteindre 35 points de pourcentage au cours des semaines à venir, M. Nunberg a ajouté : « Il va devoir faire face de manière réaliste à une perte de plus de 400 votes électoraux et le président devra reconsidérer fortement s’il veut continuer à se présenter comme candidat républicain à la présidence ».

En coulisses, M. Trump et son équipe prennent des mesures pour corriger le tir. Dans la semaine qui a suivi son rassemblement à Tulsa, le président a concédé à contrecœur qu’il est en retard, selon trois personnes qui connaissent bien sa pensée. M. Trump, qui s’est défoulé pendant des jours sur l’événement, commence à jouer un rôle plus actif dans la campagne et s’est montré ouvert à l’idée d’ajouter de nouvelles personnes à son équipe. Il a également tenu récemment des réunions axées sur ses efforts dans les différents états du champ de bataille. Le beau-fils de Trump, Jared Kushner, qui supervise effectivement la campagne depuis la Maison Blanche, devrait jouer un rôle encore plus actif.

Le directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, a été blâmé en interne pour l’échec du rassemblement de Tulsa. Certains se sont plaints qu’il avait claironné qu’un million de personnes avaient demandé des billets, une vantardise qui est tombée à plat lorsque des milliers de sièges sont restés vides pendant le discours de Trump.

Parscale a été la cible de certains alliés de Trump qui soutiennent que la campagne manque de stratégie et de direction cohérente. Mais les proches du président insistent sur le fait que le travail de Parscale est sûr pour l’instant. M. Trump, qui s’est rendu au siège de la campagne à Arlington, en Virginie, il y a quelques mois, a déclaré qu’il en était ressorti impressionné par la sophistication de l’organisation.

Supporters des deux candidats présidentiels lors d’un moment de relâchement

Parscale, qui a une formation de stratège numérique, a reçu quelques renforts ces dernières semaines. Bill Stepien, conseiller de longue date de Trump, s’est vu confier des responsabilités supplémentaires dans la campagne, notamment en travaillant avec le directeur politique Chris Carr et le Comité national républicain sur la participation électorale. Et Jason Miller, un vétéran de la campagne de 2016, a été ramené pour servir de stratège politique en chef, un poste qui n’avait pas été pourvu.

Mais ces mesures internes n’ont guère contribué à calmer les craintes des républicains quant à la performance personnelle du président. Tucker Carlson, l’animateur de Fox News et favori du Trump, a lancé un avertissement brutal dans son émission récemment, disant que le président « pourrait bien perdre cette élection ». Le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham, un autre proche allié de Trump, a déclaré aux journalistes que le président doit faire la course « plus sur la politique et moins sur sa personnalité ».

Qui est Joe Biden ?

M. Biden, qui a servi dans la vie publique pendant environ un demi-siècle, met l’accent sur son expérience du gouvernement, cherchant à se profiler comme une main sûre et expérimentée dans un monde dangereux et incertain.

Au fur et à mesure que la crise du coronavirus s’est développée, il a cherché des moyens d’aider les électeurs à s’imaginer comme commandant en chef, en formulant des recommandations fondées sur les conseils d’experts en matière de santé et d’économie. Parmi ces suggestions figure la nécessité de rendre les tests de dépistage des coronavirus largement accessibles et gratuits. Il a déclaré qu’il ne devrait pas non plus y avoir de frais à la charge des patients pour un éventuel vaccin. Et il a vivement critiqué la réaction du président Trump face au virus, l’accusant de réagir trop lentement.

M. Biden a été vice-président de l’administration Obama lors de l’adoption de l’Affordable Care Act, et les soins de santé restent pour lui une priorité absolue. C’est un sujet qu’il aborde souvent dans le contexte des tragédies personnelles de sa famille : Il a perdu sa première femme et une petite fille dans un accident de voiture en 1972, et en 2015, son fils Beau Biden est mort d’un cancer du cerveau. Les soins de santé, dit-il dans une des premières annonces télévisées, sont « personnels » pour lui. Il est favorable à l’ajout d’une option publique à la loi sur les soins abordables, mais s’oppose à « l’assurance maladie pour tous », la mesure radicale à payeur unique préconisée par certains progressistes de son parti, dont le sénateur Bernie Sanders.

M. Biden, qui a siégé pendant des décennies au Sénat, croit fermement en la valeur du bipartisme et insiste pour faire des ouvertures aux républicains même à un moment où beaucoup de membres de son propre parti ne voient pas de partenaires de négociation de l’autre côté. En tant qu’ancien président de la commission sénatoriale des relations étrangères, il parle aussi avec passion de l’affirmation et de la défense du rôle de l’Amérique en tant que leader sur la scène mondiale.

Toutefois, les électeurs posent trois questions sur Joe Biden :

1. Joe Biden serait-il le plus vieux président de l’histoire ?

Oui, il serait le plus vieux président de l’histoire lors de son investiture, à l’âge de 78 ans. M. Trump, qui a actuellement 73 ans, serait également le plus vieux président de l’histoire s’il remportait un second mandat.

2. D’où vient Joe Biden ?

M. Biden est né à Scranton, en Pennsylvanie, en 1942, et a déménagé dans le Delaware lorsqu’il était enfant. En tant qu’homme politique, il a maintenu des liens politiques étroits avec les deux états, bien que M. Trump ait accusé M. Biden d’avoir « déserté » la Pennsylvanie. « J’étais en troisième année », a répondu M. Biden. Il continue de maintenir des liens étroits avec la Pennsylvanie, un champ de bataille crucial pour les élections générales que M. Trump a remportées en 2016, et il a basé son quartier général de campagne à Philadelphie.

3. Quel rôle l’ère Obama joue-t-elle dans la campagne de Joe Biden ?

Un rôle important. M. Obama n’a pas soutenu M. Biden avant le règlement de la course aux primaires, mais lui et M. Biden ont forgé une relation étroite au sein de son administration. M. Biden parle fréquemment de leur amitié, ainsi que du travail qu’ils ont accompli ensemble sur des questions allant des soins de santé à la politique étrangère.

Tout au long des primaires, les applaudissements les plus forts de M. Biden lors des événements de la campagne ont eu lieu lorsqu’il a fait l’éloge de M. Obama. Et de nombreux électeurs démocrates, en particulier les Afro-Américains, ont cité sa relation avec M. Obama et sa nostalgie pour cette administration pour expliquer leur soutien actuel à M. Biden. Maintenant que les primaires sont terminées, M. Biden s’efforce également de gagner le soutien enthousiaste des démocrates qui ont soutenu d’autres candidats et sont tièdes à l’égard de sa candidature – et sa campagne doit également penser à engager les électeurs indépendants et les républicains modérés.

Joe Biden, dans sa campagne, souligne avec beaucoup de véhémence que :

« Si nous donnons à Donald Trump huit ans à la Maison Blanche, il changera à jamais et fondamentalement le caractère de cette nation, ce que nous sommes, et je ne peux pas rester sans rien faire et regarder cela se produire ».

L’ancien vice-président, aujourd’hui candidat démocrate présumé, affirme qu’il peut s’appuyer sur l’héritage d’Obama et unir le pays dans une période difficile.

Qui va gagner la course à la présidence en 2020 ?

Comme cette année l’a montré, la bourse évolue de façon mystérieuse. Et comme c’est une année électorale, les pronostiqueurs ne manquent pas de se tourner vers les machinations de Wall Street pour savoir qui gagnera la Maison Blanche en novembre.

Les gens de la société de courtage LPL Financial ont proposé une théorie sur ce que la bourse nous apprend sur le choix prochain de l’Amérique entre Donald Trump et Joe Biden. En fait, LPL note que la performance du S&P 500 a permis de prédire avec précision le vainqueur de l’élection 87% du temps depuis 1928 – et chaque année d’élection depuis 1984.

Le fonctionnement est le suivant : lorsque l’indice S&P 500 est en hausse à partir de trois mois avant l’élection, le parti sortant gagne généralement ; lorsque l’indice est en baisse, le parti sortant perd généralement.

Bourse américaine de Wall Street : qui gagnera les élections présidentielles de 2020 ?

Bien entendu, à un peu plus de quatre mois du jour des élections, il est peut-être trop tôt pour se tourner vers le marché pour trouver des signes. Mais si les choses continuent comme elles l’ont fait, le président Trump pourrait être en difficulté. Depuis qu’il a atteint 3 200 points le 8 juin – couronnant son extraordinaire rebondissement après la lourde correction de mars induite par les coronavirus – le S&P 500 est sur une tendance à la baisse, l’indice s’échangeant à 3 019 points à l’ouverture de lundi.

« Personne ne s’attendait à ce qu’Hillary Clinton perde en 2016, sauf le marché boursier », a déclaré Ryan Detrick, stratégiste en chef du LPL. Detrick donne également des exemples encore plus proches du jour des élections comme indication ; il note la « série de neuf jours de pertes du Dow Jones juste avant les élections » en novembre 2016, alors que le prix du cuivre – que les investisseurs considèrent comme un « jeu d’infrastructure du Président Trump » – a augmenté pour un record de 14 jours consécutifs.

Biden mène mais beaucoup anticipent un vote secret pour Trump

Joe Biden détient une avance de 13 points sur Donald Trump parmi tous les électeurs inscrits en Pennsylvanie, selon le sondage universitaire de Monmouth. Parmi les électeurs probables, le démocrate a une avance de 7 à 10 points selon le niveau de participation attendu. Biden est également en tête dans les principaux “swing counties“*, qui comprennent la région de son lieu de naissance. Malgré l’avance du challenger dans les sondages, les électeurs sont divisés à égalité sur la question de savoir qui, selon eux, remportera les votes électoraux cette année, car une majorité d’entre eux pensent que leurs communautés détiennent un certain nombre d' »électeurs secrets de Trump ». D’autres résultats du sondage indiquent une marge étroite sur le bulletin de vote générique du Congrès et de meilleures notes pour le gouverneur du Commonwealth que pour le président sur la gestion de la pandémie.

Parmi tous les électeurs inscrits en Pennsylvanie, Biden est soutenu par 53% et Trump par 40%, avec 3% qui disent qu’ils voteront pour un autre candidat et 4% qui sont indécis. Biden est en position relativement plus forte parmi ses collègues démocrates (93 % contre 1 %) que Trump ne l’est parmi les électeurs républicains (84 % contre 12 %). Biden jouit également d’une grande marge parmi les électeurs indépendants (54 % à 33 %).

Biden a l’avantage parmi les électeurs de moins de 50 ans (60% à 29%) ainsi que parmi les électeurs de 65 ans et plus (52% à 42%). Trump a l’avantage parmi les électeurs entre 50 et 64 ans (56% à 43%). Les électeurs blancs sans diplôme universitaire préfèrent également le candidat sortant (55 % à 39 %), tandis que le challenger est en tête parmi les diplômés universitaires blancs (61 % à 34 %) et les électeurs noirs, hispaniques, asiatiques ou issus d’autres groupes raciaux (76 % à 16 %).

Biden s’en sort particulièrement bien dans les dix comtés où les marges de vote ont été les plus étroites lors de l’élection présidentielle de 2016. Le démocrate détient actuellement une avance de 54 % à 35 % parmi les électeurs inscrits dans ces comtés charnières (swing counties), qui sont concentrés dans une bande qui s’étend de la banlieue de Philadelphie à la région nord-est où le candidat a grandi. Le sondage révèle également que Biden a une marge énorme dans quatre grands comtés où Hillary Clinton a fait forte impression en 2016 (68 % à 26 %), tandis que Trump est en tête dans les autres comtés qu’il a remportés haut la main il y a quatre ans (55 % à 40 %).

« Même en tenant compte de toute erreur de sondage d’il y a quatre ans, Biden se débrouille clairement bien dans les zones de swing. Le démocrate a des racines dans cette région, ce qui l’aide peut-être, mais il semble y avoir une érosion générale du soutien à Trump par rapport à 2016 », a déclaré Patrick Murray, directeur de l’institut de sondage indépendant de l’université de Monmouth.

Aide russe empoisonnée à Trump en 2016

Conclusion : Institut de sondage de l’université de Monmouth

L’Institut de sondage de l’université de Monmouth a posé la question suivante en juillet 2020 aux participants à un sondage d’opinion sur les élections présidentielles de novembre 2020 :

Si l’élection présidentielle avait lieu aujourd’hui, voteriez-vous pour … Donald Trump le républicain, Joe Biden le démocrate ou un autre candidat ?

Et la réponse est comme suit :

REGISTERED VOTERS (with leaners) July

2020 Donald Trump 40% Joe Biden 53% Another candidate 3% No one 0% Undecided 4% (n) (401)

*Swing counties vote in 2016 / Marge présidentielle de 2016 par groupements de comtés :

Swing (26 % des voix) – comtés où la marge de victoire de l’un ou l’autre candidat est inférieure à 10 points, avec un vote cumulé de 48,6 % pour Clinton et 47,4 % pour Trump (Berks, Bucks, Centre, Chester, Dauphin, Erie, Lackawanna, Lehigh, Monroe, Northampton).

Clinton (34 % des voix) – Clinton a remporté ces comtés par plus de 10 points, avec un vote cumulé de 66,3 % à 30,7 % (Allegheny, Delaware, Montgomery, Philadelphie).

Trump (40 % des voix) – Trump a remporté ces comtés de plus de 10 points, avec un vote cumulé de 64,8 % à 31,4 % (les 53 autres comtés).

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU sur Twitter : @Ayurinu

