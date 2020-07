Un record. Diffusée le 22 juillet en prime time soirée (21h40), le premier épisode de l’émission Nektachfou Bladna, a enregistré une audience record de plus de 4 millions de téléspectateurs et une part d’audience télévisée nationale de plus de 40%, selon un communiqué rendu public, ce jeudi.

Dans le cadre du plan de relance du tourisme interne et pour inciter les marocains à découvrir et à voyager dans les différentes régions du Royaume, l’ONMT et la chaîne 2M ont mis en place un partenariat inspirant et innovant en termes de contenus dont le dispositif repose sur la mise en place de différents programmes :

des émissions touristiques, des émissions jeu télévisé, des émissions Radio, des capsules radio qui seront diffusées sur les différents supports médias de 2M (2M TV, 2M Radio, 2M.ma, My2M, les pages Réseaux sociaux de 2M), précise le communiqué de l’ONMT dont Article19.ma a reçu une copie.

L’objectif de ce partenariat est d’une part d’accompagner la relance du tourisme interne en stimulant le plaisir et l’envie de voyager chez les marocains et aussi de travailler sur la levée des freins liés au tourisme national et susceptibles de pousser au maximum sa croissance (stimuler la préférence nationale, désaisonnaliser les voyages, diversification des destinations et des régions de voyage, augmenter la fréquence de voyage durant l’année, …).

Diffusée chaque mardi en prime time soirée (21h40) durant les mois de juillet-Août

La première émission de divertissement Nektachfou Bladna émission innovante et inspirante en termes de contenu, a séduit les marocains par la qualité des contenus diffusés, les belles images issues des différentes régions ainsi que les informations pertinentes partagées par les animateurs et les célébrités marocaines avec beaucoup d’intérêts et d’humour.

L’objectif de cette émission est de :

Permettre aux téléspectateurs de découvrir ou de redécouvrir le charme et les potentialités touristiques du royaume.

Donner envie aux marocains de visiter les différentes régions du pays.

D’offrir aux téléspectateurs un agréable moment de divertissement.

Diffusée chaque mardi en prime time soirée (21h40) durant les mois de juillet-Août, Nektachfou Bladna regroupe 6 célébrités marocaines originaires de différentes régions du Maroc pour animer et répondre aux questions du duo de présentateurs de 2M « Hicham Masrar et Ibtissam Koutaibi » et ainsi apprendre un peu plus sur tout ce qui fait la richesse de notre beau pays, ajoute le communiqué.

